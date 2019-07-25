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Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Özdemir atandı

1 saat önce

Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atandı.

Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Özdemir atandı, System.String[]
Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atandı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2014 yılında Kilis Belediye Başkan Yardımcılığına atanan Cuma Özdemir, bu görevde 5 yıl bu görevde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan Cuma Özdemir'in atama kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir'in kısa süre içerisinde görevine başlaması bekleniyor. - KİLİS
Cuma Özdemir, Kilis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:30 Kaynak: İHA
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