Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Özdemir atandı
1 saat önce
Kilis Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atandı.
Kilis Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:30 Kaynak: İHA
Belediye Başkan Yardımcısı Cuma Özdemir
, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra 2014 yılında Kilis Belediye Başkan Yardımcılığına atanan Cuma Özdemir, bu görevde 5 yıl bu görevde bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
tarafından Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü görevine atanan Cuma Özdemir'in atama kararnamesi resmi gazetede yayımlandı. Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir'in kısa süre içerisinde görevine başlaması bekleniyor. - KİLİS
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