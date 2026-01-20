Kültürel Miras ve İade Başarıları - Son Dakika
Kültürel Miras ve İade Başarıları

20.01.2026 16:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Arkeolojik kazılardan restorasyon faaliyetlerine, gece müzeciliği uygulamasından kaçakçılıkla mücadeleye, kültür varlıklarımızı hem muhafaza hem de ihya ediyoruz. Son 23 yılda yurt dışına kaçırılan 13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık” dedi.

Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki "Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödülleri Takdim Töreni"ne katıldı. Erdoğan, burada yaptığı konuşmada bugün itibarıyla, Türkiye'nin UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiği 32 kültürel değeriyle 185 ülke arasında en çok kültürel miras kaydettiren ikinci ülke konumunda olduğunu belirtti.

"Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri'nde 368 kültürel değerimiz var"

Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halihazırda, Somut Olmayan Kültürel Miras Ulusal Envanteri'nde 368 kültürel değerimiz, yerel düzeyde ise tam bin 707 kaydımız bulunuyor. Bunlar kültür hazinemizin zenginliğini göstermesi bakımından önemli rakamlardır. Bu mirasın yaşatılması, bu çınarın içi oyuk bir ağaca dönüşmeden daha canlı, daha güçlü, daha sağlam bir şekilde gelecek kuşaklara nakledilmesi bizim için hayati bir meseledir. Eğer bunu yapmazsanız mazi ile istikbal arasındaki irtibatı koparmış, dolayısıyla kimlik ve kültürünüzü de koruyamamış olursunuz. Çünkü sanat milli kültür ve kimliğin en belirleyici unsurlarından, hatta taşıyıcı kolonlarından biridir."

"Bu yıl listemize 10 yeni isim ekliyoruz"

Erdoğan, 2008'den beri sahip olunan sanat birikimini nesilden nesile aktaran sanatçı ve ustaları Yaşayan İnsan Hazineleri ilan ettiğini belirterek, "Bugüne kadar 90 kişiyi ve iki grubu Yaşayan İnsan Hazineleri listemize aldık. Geçtiğimiz sene 25 usta ve sanatçımızı bu listeye dahil ettik. Bu yıl ise listemize 10 yeni isim daha ekliyor, Yaşayan İnsan Hazineleri varlığımızı daha da zenginleştiriyoruz" dedi.

Dijitalleşme ve modern kültür endüstrisinin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de birtakım sorunlara yol açtığını belirterek, şöyle konuştu:

"Gelişen yeni teknolojiler, iletişim araçlarındaki yenilikler bizi hızlı olmaya, derinlikten yoksun ve tek tipçi bir üretim yapmaya icbar ediyor. Zihin tembelliğini de beraberinde getiren bu tehlike kendisini en şiddetli biçimde sanat ve zanaat alanlarında gösteriyor. Artık ne yazık ki nitelikten ziyade nicelik, içerikten daha fazla ambalaj rağbet görüyor. Oysa şu gerçeğin hepimiz farkındayız; biraz yavaşlamak, kendi sesimizi biraz dinlemek, kendi içime yönelmek, ruhumuza ve dünyaya biraz daha kulak vermek zorundayız."

Kültür ve mirasın korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması için büyük bir hassasiyetle çalışmalarını sürdürdüklerini dile getiren Erdoğan, "İşin, tabiri caizse, birileri gibi edebiyatını ve istismarını yapmıyor, tribünlere oynamıyoruz. Tam tersine, meselenin önemini müdrik bir şekilde her alanda çok yönlü bir çaba harcıyoruz. Arkeolojik kazılardan restorasyon faaliyetlerine, gece müzeciliği uygulamasından kaçakçılıkla mücadeleye, kültür varlıklarımızı hem muhafaza hem de ihya ediyoruz. Bakınız, son 23 yılda yurt dışına kaçırılan 13 bin 448 eserin ülkemize iadesini sağladık" diye konuştu.

"2025 senesinde 15 binin üzerinde arkeolojik buluntuyu gün yüzüne çıkardık"

Kültür Yolu Festivalleri kapsamında sadece geçen yıl 20 farklı şehirde 50 bini aşkın sanatçının katılımıyla 9 bin 600'ün üzerinde etkinlik gerçekleştirdiklerini söyleyen Erdoğan, "2025 senesinde yapılan kazı çalışmalarında 15 binin üzerinde arkeolojik buluntuyu gün yüzüne çıkardık. Gece müzeciliği ile 600 bin ziyaretçi ağırladık" dedi.

Kaynak: ANKA

