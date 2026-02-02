Kültürel Mirası Kayıt Altına Aldı

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Özcan Türkmen, yarım asırlık saha araştırmalarını ve derlemelerini bir araya getirdiği yeni kitabını, herhangi bir ticari amaç gütmeksizin genç kuşaklara kaynak olarak sundu.

Türkmen, öğrencilik yıllarından bu yana tuttuğu notları ve derlediği kültürel verileri "Unutulan Kültür Değerlerimiz: Doğum-Evlenme-Ölüm-İnanışlar (Emirdağ Örneği)" adlı eserinde topladı. Yaklaşık 50 yıllık bir birikimin ürünü olan 228 sayfalık çalışma, bir yıllık yoğun bir tasnif ve yazım sürecinin ardından Ankara'da basılarak okuyucuyla buluştu. Beşinci bireysel kitabı olan bu eserde Türkmen; Emirdağ yöresine ait 500'e yakın türkünün yanı sıra doğum, evlilik ve ölüm gelenekleri ile bölgeye has inanışları ayrıntılı bölümler halinde kayıt altına aldı.

"Temel amacım bu değerlerin kaybolmaması"

Kültürel mirası koruma motivasyonuyla hareket ettiğini belirten Özcan Türkmen, çalışmasına dair şu ifadeleri kullandı:

"Bu kitap birden ortaya çıkmadı, 50 yıldır çevremden parça parça topladığım notların ve kültür değerlerinin bir gruplandırmasıdır. Temel amacım bu değerlerin kaybolmaması ve özellikle yeni araştırma yapacak gençlere bir kaynak teşkil etmesidir. Bu yaştan sonra bir gelir beklentim yok; kitabımı satmıyorum, kütüphanelere ve üniversitelere gönüllü olarak dağıtarak bu sosyal sorumluluğu yerine getirmekten mutluluk duyuyorum." - ESKİŞEHİR