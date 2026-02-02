Kulu'da Berat Kandili Coşkusu - Son Dakika
Kulu'da Berat Kandili Coşkusu

Kulu\'da Berat Kandili Coşkusu
02.02.2026 21:56
Kulu'da Berat Kandili, camilerde düzenlenen programlarla yoğun katılımla idrak edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde, Berat Kandili vatandaşların yoğun katılımıyla idrak edildi. Kandil gecesi dolayısıyla ilçe genelindeki camiler dolarken, vatandaşlar manevi bir atmosferde bir araya geldi.

Kulu Merkez Camii'nde yatsı namazını müteakip düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okundu, salavatlar getirildi ve hatimler yapıldı. Gecede birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları ön plana çıktı. Programda Kulu Müftüsü Muhsin Yıldız, Berat Kandili'nin affın, arınmanın ve bağışlanmanın gecesi olduğunu belirterek, bu mübarek zamanların manevi kazanç açısından büyük bir fırsat sunduğunu ifade etti. Vaazın ardından cemaat hep birlikte ellerini semaya açarak dua etti. Berat Kandili programı, edilen dualar ve kılınan yatsı namazının ardından sona erdi. - KONYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Berat Kandili, Etkinlik, Kültür, Yerel, Son Dakika

