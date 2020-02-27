Kulu'da bin çam fidanı toprakla buluşturuldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kulu'da bin çam fidanı toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Kulu'da bin çam fidanı toprakla buluşturuldu

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü ve esnafların katkılarıyla Sanayi Sitesi alanına bin adet çam fidanı dikildi.

Kulu'da bin çam fidanı toprakla buluşturuldu, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğü ve esnafların katkılarıyla Sanayi Sitesi alanına bin adet çam fidanı dikildi.

Alparslan Mahallesi'nde bulunan, AK Sanayi Sitesi'nin boş olan alanına esnaflar ve lise öğrencileri tarafından bin çam fidanı dikimi gerçekleştirildi.

Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Benli tarafından Konya Büyükşehir Belediyesinden tahsis edilen çam fidanları, lise öğrencilerinin de katıldığı etkinlikle toprakla buluşturuldu.

Düzenlenen etkinliğe, Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan, Kulu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Derya Yılmaz, Kulu AK Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Benli, öğretmenler, öğrenciler ve Sanayi Sitesi esnafı katıldı.

Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 01:50 Kaynak: AA
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