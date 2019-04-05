Son Dakika Haberleri: Kulu'da Ekilen Bakliyat Türleri ile Hayvan Sayıları Açıklandı

Kulu'da Ekilen Bakliyat Türleri ile Hayvan Sayıları Açıklandı

1 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde ekilen hububat, bakliyat çeşitleri ile büyükbaş, küçükbaş hayvan sayısı açıklandı.

Kulu'da Ekilen Bakliyat Türleri ile Hayvan Sayıları Açıklandı, System.String[]
Konya'nın Kulu ilçesinde ekilen hububat, bakliyat çeşitleri ile büyükbaş, küçükbaş hayvan sayısı açıklandı.

Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, ilçede 2019 yılı bakliyat ve diğer çeşitli mahsul ekimleri ile ilgili bilgiler verdi. Öztürk şu bilgileri verdi: "İlçe genelinde 241 bin dekar arpa, 221 bin 600 dekar buğday, 42 bin dekar kimyon, 115 bin dekar mercimek, 2 bin 250 dekar silaj mısırı, 18 bin dekar nohut, 600 dekar fasulye, 10 bin 860 dekar yulaf, bin 250 dekar yonca, bin 140 dekar fiğ, bin 150 dekar ayçiçeği, 450 dekar aspir, 3 bin 600 dekar çavdar ekiminin yapılarak tamamlandığı belirtildi. Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, Kulu'da çiftçilerin sahibi olduğu 28 bin büyükbaş ve 120 bin küçükbaş hayvan olduğunu kaydetti. Başkan Öztürk, çiftçilere verimli yıllar ve bol kazançlar dileğinde bulunarak her zaman çiftçilerin yanlarında olacaklarını belirtti. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:14 Kaynak: İHA

Cengiz Öztürk, Konya, Kulu, Güncel
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