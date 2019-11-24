Son Dakika Haberleri: Kulu'da halk pazarı cumartesi gününe alındı
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Kulu'da halk pazarı cumartesi gününe alındı

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde yıllardır cuma günleri kurulan halk pazarı, cumartesi gününe alındı.

Kulu'da halk pazarı cumartesi gününe alındı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde yıllardır cuma günleri kurulan halk pazarı, cumartesi gününe alındı.


Cuma gününden cumartesiye alınan halk pazarını İlçe Kaymakamı Ali Edip Budan ve Belediye Başkanı Murat Ünver ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Belediye Başkanı Murat Ünver, Kaymakamlığın talebi üzerine, bu talebi belediye meclisine götürdüklerini belirterek, "Halk pazarının cumartesi gününe alınması ile ilgili meclise önerge verdik. Meclisteki arkadaşlarımız iktidar ve muhalefet partileri hepsi desteklediler. Bu kararı Kaymakam beye ilettik. Müşterek bir karar alarak cuma günü olan halk pazarımızı cumartesiye aldık" dedi.


Kaymakam Ali Edip Budan ise, "Kulu Belediyesi ile beraber uzun yıllardan beri ilçede cuma günleri olan halk pazarını cumartesiye alma kararı aldık. Bu kararı almamızdaki sebeplerden biri en başta cuma günü ilçemizde çok fazla bir yoğunluk var. Caddelerimizde gerek trafik sorunu gerek asayiş, güvenlik anlamında bu aşırı kalabalıkta bir şekilde kamu hizmetlerinin yürütülmesinde de vatandaşımıza hizmetlerin layıkıyla ulaşmasında da çok sorun oluyordu. Almış olduğumuz ortak karar çerçevesindeki belediye meclisimiz de bu kararı oy birliğiyle almıştır. İlçemizdeki ticaretin 5 günden 6 güne yayılması, cuma günü olan aşırı yoğunluğun azaltılması, yaklaşık binin üzerindeki kamu personelimizin aileleriyle gelip pazar alış verişlerini yapabilmeleri için cumartesine aldık" ifadelerini kullandı.


Kaymakam Budan ve Başkan Ünver, pazar esnafı ve alış veriş yapan vatandaşlarla da sohbet etti. - KONYA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:18 Kaynak: İHA
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