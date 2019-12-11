Kulu'da yenisi yapılan Halime Hatun Kubbeli Camisi ibadete açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kulu'da yenisi yapılan Halime Hatun Kubbeli Camisi ibadete açıldı - Son Dakika

Kulu'da yenisi yapılan Halime Hatun Kubbeli Camisi ibadete açıldı

6 saat önce

Konya'nın Kulu ilçesinde yenisi inşa edilen çift minareli Halime Hatun Kubbeli Camisi ibadete açıldı.

Kulu'da yenisi yapılan Halime Hatun Kubbeli Camisi ibadete açıldı, System.String[]

Konya'nın Kulu ilçesinde yenisi inşa edilen çift minareli Halime Hatun Kubbeli Camisi ibadete açıldı.


Kulu'da eski ve hizmeti yeteri kadar karşılayamaması sebebi ile yıkılan 1964 yapımı Kırkahvesi Halime Hatun Kubbeli Camisinin yerine yapılan aynı isimli çift minareli cami ibadete açıldı. Cami hakkında bilgi veren Halime Hatun Kubbeli Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Bekir Yüksel, "1964 yılında yapılmış olan Halime Hatun Kubbeli Camimiz 200 kişilik olarak o günkü şartlarda hizmete geçmiş. Daha sonra gerekli tadilat ve ekler yapılarak kapasitesi 450-500 kişi civarına çıkartılarak hizmet verme durumuna getirilmiş. Son zamanlarda camimiz, Ankara-Konya yolu üzeri olması ve de çok eski olmasından dolayı hem Kulu'ya, hem yolculara hitap edecek durumda değildi. Bizler de gerekli yerlerden izin alarak camimizi 12 Mayıs 2018 tarihinde yıkarak yenisinin inşaatına başladık. Camimizin inşaatının yüzde 98'i bitmiş durumda. Bugün alt katını ibadete açtık. İlk öğle namazımızı müftümüz Muhsin Yıldız kıldırdı. İnşallah bir ay içerisinde de üst katı da bitecek. Müftülüğümüze bu güzel eseri teslim edeceğiz" dedi.


Caminin yol üzerinde olmasından dolayı Kulu'ya yaraşır bir cami yaptırdıklarını belirten Yüksel, "Bugüne kadar hiçbir yerden para toplamadık. Verilen yardımların da tamamı kendi istekleriyle verilen paralardır. İnşallah borçsuz, harçsız ve maddi sıkıntı yaşamadan verilen destekle bir eser bırakmaya çalıştık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. Halime Hatun Kubbeli Camisinde aynı anda 1.300 kişi ibadet edebilecek. - KONYA

Halime Hatun, Konya, Kulu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 01:28 Kaynak: İHA
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