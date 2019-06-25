Kulüp başkanlarından Nihat Özdemir'e ziyaret
35 dakika önce
Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ve Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:35 Kaynak: İHA
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