Son Dakika Haberleri: Kulüp başkanlarından Nihat Özdemir'e ziyaret
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Kulüp başkanlarından Nihat Özdemir'e ziyaret

35 dakika önce

Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ve Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Kulüp başkanlarından Nihat Özdemir'e ziyaret, System.String[]
Spor Toto 1. Lig kulüplerinden Akhisar Belediyespor Başkanı Hüseyin Eryüksel, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Başkanı Hüseyin Üneş ve Bursaspor Başkanı Mesut Mestan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti.

Spor Toto Süper Lig'e bu sene veda eden ve gelecek sezon 1. Lig'de mücadele verecek olan Akhisarspor, BB. Erzurumspor ve Bursaspor Başkanları, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'i ziyaret etti. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen nezaket ziyaretinde TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekilleri Erhan Kamışlı ve Yılmaz Büyükaydın ile Genel Sekreter Kadir Kardaş yer aldı. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:35 Kaynak: İHA
Bursaspor, Erzurumspor Kulübü, Nihat Özdemir, Spor
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