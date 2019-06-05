Kulüp ikinci lige düşünce 'Zamanım yok' dedi, bıraktı!

HANNOVER takımının iyi bir taraftarı olan 75 yaşındaki Gerhard Schröder
, 2016 yılının Aralık
ayında denetleme kurulu başkanı seçilmişti. Hannover
'in maçlarını da kaçırmayan ve tribünlerdeki yerini her zaman alan Schröder, iyi bir futbol taraftarı olarak da biliniyor.
YENİ EŞİYLE DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİRMEK İSTİYOR
Yeni evlendiği beşinci eşi Güney
Koreli Soyeon Schröder Kim' ile daha fazla zaman geçirmek isteyen Schröder, sürdürdüğü lobi faaliyetleri ve yaptığı avukatlık çalışmalarından dolayı geriye zamanı kalmadığını yönetim kuruluna bildirerek görevinden ayrıldı. Hannover Başkanı Martin Kind ile yakın arkadaş olan Schröder, takımının ikinci lig maçlarını da fırsat buldukça izleyeceğini söyledi.