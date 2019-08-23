Son Dakika Haberleri: Kum yığınına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Kum yığınına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

32 dakika önce

Karaman'da kum yığınına çarparak takla atan motosikletin sürücüsü yaralandıKaza, saat 22.00 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarında meydana geldi.

Kum yığınına çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı, System.String[]

Karaman'da kum yığınına çarparak takla atan motosikletin sürücüsü yaralandı


Kaza, saat 22.00 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi Prof. Dr. Ahmet Zeki Velidi Togan Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. (17) yönetimindeki plakasız motosiklet, cadde üzerine ışıklandırma çalışması için yolun tek şeridine bırakılan ve etrafına güvenlik şeridi çekilen kum yığınını fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu. Çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılan sürücünün sol bacağında kırık olduğu öğrenildi. Yaralı genç hastanede tedavi altına alınırken, plakasız motosiklet otoparka çekildi.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

İbrahim Hakkı, Ahmet Zeki, Karaman, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 11:23 Kaynak: İHA
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