Kumar Bağımlılığından Yeniden Hayata

Sanal kumar bağımlılığından Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) desteğiyle kurtulan baba, bağımlılığının olumsuz etkilediği aile yaşamına yeniden kavuştu.

Kocaeli'de yaşayan 26 yaşındaki D.C. maddi beklentilerle 6 sene süren sanal kumar bağımlılığının aile ve sosyal yaşamını kötü etkilemesi üzerine, Çayırova ilçesindeki YEDAM'a başvurdu.

Buradan aldığı destekle bağımlılığından kurtulan D.C, ailesiyle tekrar bir araya gelerek bağımlılığının sosyal yaşamı ve günlük hayatı üzerindeki olumsuz etkilerinden kurtuldu.

D.C, AA muhabirine, kumara 2016 senesinde arkadaş ortamı yüzünden başladığını söyledi.

İlk zamanlarda bağımlı olduğunu düşünmediğini dile getiren D.C, daha sonra sanal kumar oynamaya başladığını anlattı.

Sanal kumarı önce yasal bahis sitelerinde ardından da yasa dışı bahis sitelerinde oynamaya başladığını aktaran D.C, zamanla bu sitelere daha fazla para kazanmak için daha fazla para yatırdığını ifade etti.

D.C, zamanla kaybettiklerini kazanmak için oynamaya devam ettiğini anlatarak "50 bin yatırıyordum, 150-200 bin çekmeye çalışana kadar devam. 100 bin yatırıyordum, 200 bin lirayı çekene kadar devam. Kendimi öyle öyle bitirdim. Bunalıma girdim. Çevremdeki herkes terk etmeye başladı yavaş yavaş. Kimse konuşmuyordu. Kimseyle dertleşmiyordum. Kimseyle anlaşamıyordum. Kendi ailemle doğru düzgün konuşamıyordum mesela. Hep içime attım." diye konuştu.

"Kimse de beni yanına almadı. Bir tek burası bana yol açtı"

Bir süre sonra eşinin ve ailesinin sanal kumar oynadığını öğrendiğini ve eşinin evi terk ettiğini aktaran D.C, bu şekilde yaşamanın, davranmanın ve oynamanın hayatını bitirdiğini fark ettiğini ve YEDAM'dan destek almaya başladığını söyledi.

D.C, tedaviye başladığı zamanlarda kimseyle konuşamadığını belirterek "Herkes benim kumarbaz, kumar bağımlısı olduğumu biliyordu. Çevremdeki herkes, arkadaşlarım terk etti. Eşim terk etti. 5 kuruş param yoktu. Her şeyimi kaybetmiştim. Kimsenin yanına gidemiyordum. Kimse de beni yanına almadı. Bir tek burası bana yol açtı." ifadelerini kullandı.

YEDAM'dan destek almaya başladıktan sonra hayata ve insanlara bakış açısının değiştiğine işaret eden D.C, şöyle konuştu:

"İlk geldiğim zaman burada kasvetliydim, çöküntüdeydim, bitmiştim. Hayatımda hiçbir şeyden zevk almıyordum. 6 ayın sonuna geldim. Baktım ki bir şeyler değişmeye başladı. Kendime bir söz verdim. Düşmeyeceksin, ayağa kalkacaksın, kendin için ayağa kalkacaksın, çocuğun için ayağa kalkacaksın, eşin için ayağa kalkacaksın. Kendin için ayağa kalkacaksın. En önemlisi o."

D.C, hayatındaki en büyük motivasyonunun çocuğu ve ailesi olduğunu, çocuğuyla geçiremediği 1 senenin yerini doldurmaya çalıştığını vurgulayarak "Bundan bir sene önceki halimle şu anki halim arasındaki farkı düşünüyorum. Kendime verdiğim sözü tutmuşum. Yeşilayın sayesinde verdiğim sözü tutmuşum. Bana Yeşilaydan siz inanmasaydınız, gerçekten canıgönülden söylüyorum, siz inanmasaydınız benim kendime inancım yoktu." dedi.

Hayatının dönüm noktasında olduğunu, aldığı her nefesin ve anın kıymetini bildiğini söyleyen D.C, aile hayatının artık eskiye göre çok daha şeffaf olduğunu hissettiğini dile getirdi.

D.C, kumar sitelerinin bağımlılık yapmasının en büyük etkeninin, kişilere kendi akılları yokmuş gibi hissettirmesi olduğunu söyleyerek bağımlılıkla mücadele edenlere tek kurtuluş yolunun kumar veya para olmadığını, en sevdikleri şeylere ve kişilere dönmeleri tavsiyesini verdi.

"Kumar, toplum sağlığı sorunu olarak da ele alınmaktadır"

Klinik Psikolog Betül Zehra İnci de D.C'nin görüşmelere düzenli katılımının motivasyon ve farkındalığını artırdığına işaret ederek danışanının, 2 senedir kumar oynamadığını vurguladı.

Kumarın bireylerde ciddi maddi kayıplara, kaygıya, depresyona ve işlevsellikte belirgin düzeyde bozulmalara sebep olabildiğini anlatan İnci, "Toplumsal olarak değerlendirdiğimizde ise aile yapılarının zedelenmesi, ekonomik üretkenliğin azalması ve kişilerin suç işleme riskinin artmasına sebep olabiliyor. Bu nedenle kumar yalnızca bireysel bir sorun değil, önemli bir toplum sağlığı sorunu olarak da ele alınmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

İnci, sanal kumarın toplumda bu kadar yaygınlaşmasının temel nedeninin, kolay ve hızlı erişilebilirliği olduğunu vurgulayarak "Süreçte kişilerin şeffaf olması, aile üyelerine karşı dürüstlükle ve şeffaflıkla var olan durumlarını paylaşıyor olmaları da dikkat edilmesi gereken hususlar arasında." diye konuştu.