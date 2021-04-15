Son Dakika | Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat: "Kendine iyi bak" - Son Dakika

Son Dakika | Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat: "Kendine iyi bak"

15.04.2021 15:34
Son Dakika | Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat:

Son dakika haberi... Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat: "Kendine iyi bak" Denizli'de kumar borcunu ödeyebilmek için kendisini polis olarak tanıtıp yaşlı adamın 30 bin TL'sini ve altınlarını alan dolandırıcı tutuklandı.

Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat: "Kendine iyi bak"

DENİZLİ - Denizli'de kumar borcunu ödeyebilmek için kendisini polis olarak tanıtıp yaşlı adamın 30 bin TL'sini ve altınlarını alan dolandırıcı tutuklandı. Adliyeye çıkartılırken rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, kendisini görüntüleyen gazeteciye "Kendine iyi bak" diye nasihatte bulundu.

Denizli'nin Çal ilçesinde yaşayan 72 yaşındaki Mahmut K.'yi telefonla arayan ve kendisini polis olarak tanıtan şüpheli, oğlunun adının FETÖ/ PDY soruşturmasında geçtiğini, bu yüzden evdeki para ve değerli eşyaları incelemesi gerektiğini söyledi. Evine gelen şüpheliye 30 bin TL nakit para, 5 cumhuriyet altını ve 2 bilezik teslim eden yaşlı adam, para ve eşyaları geri gelmeyince dolandırıldığını fark edince jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ve Çal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan JASAT, yaşlı adamı dolandıran şüphelinin İlyas Ş. olduğunu tespit etti. Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi'nde belirlenen adresine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan İlyas Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye çıkartılırken rahat tavırlarıyla dikkat çeken şüpheli, kendisini görüntüleyen gazeteciye "Kendine iyi bak" diye nasihatte bulundu.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli İlyas Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Son Dakika | Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat: Kendine iyi bak
Son Dakika | Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat: Kendine iyi bak
Son Dakika | Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat: Kendine iyi bak
Son Dakika | Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat: Kendine iyi bak
Son Dakika | Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat: Kendine iyi bak
Son Dakika | Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat: Kendine iyi bak
Son Dakika | Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat: Kendine iyi bak
Son Dakika | Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat: Kendine iyi bak

Türk Lirası, Hisarcık, Denizli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Kumar borcu için yaşlı adamı dolandıran şüpheliden gazeteciye nasihat: 'Kendine iyi bak' - Son Dakika


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