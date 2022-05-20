Kumar operasyonunda 4 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika
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Kumar operasyonunda 4 kişiye işlem yapıldı

20.05.2022 15:01
Kumar operasyonunda 4 kişiye işlem yapıldı

Eskişehir'de kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı.

Eskişehir'de kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye para cezası uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri kumar ve tombalanın önlemesi amacıyla çalışma gerçekleştirdi. Tepebaşı'nda bulunan bir işletmede yapılan çalışmalarda kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa toplamda 7 bin 276 lira idari para cezası uygulandı. Kumar oyununa konu olan bir miktar para da ele geçirildi.

İşletme yetkilisi G.Y. hakkında ise 'Kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Para Cezası, Eskişehir, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kumar operasyonunda 4 kişiye işlem yapıldı - Son Dakika


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