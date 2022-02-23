Kumarhane basıldı, kumarbaz çatıya kaçtı: Telefonum çekmiyor - Son Dakika

İstanbul Sancaktepe'de Ahlak ve Kumar Büro Amirliğine bağlı ekipler, kumarhaneye çevrildiğini tespit ettiği binaya baskın düzenledi. Baskından kaçmak için çatıya çıkan bir şüphelinin "Telefon çekmiyor" bahanesi ise ekipleri hayrete düşürdü. Baskında tombala oynayan 42 kişiye ise toplamda 76 bin 398 TL idari para cezası uygulandı.

BİNAYA TOPLU ŞEKİLDE GİRİNCE DİKKAT ÇEKTİLER

Sarıgazi Mahallesi Ördek Sokak'taki adres polis ekipleri tarafından takibe alındı. Akşam saatlerinde çok sayıda kişinin binaya toplu şekilde girdiğini gören ekipler saat 21.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. İçeriye giren ekipler çok sayıda kişinin tombala oynadıklarını gördü.

POLİSİ GÖRÜNCE ÇATIYA KAÇTI

Çatıya çıkan polis ekipleri, telefonla konuşan bir kişiyle karşılaştı. Şüpheli şahıs telefonu çekmediği için çatıya çıktığını iddia ederken, kumar oynayanlara ceza yağdı. Kumar oynayan 42 kişiye Kabahatler kanununun 34. Maddesi gereğince toplamda 76 bin 398 TL idari para cezası uygulandı. Kumar malzemesi olarak kullanılan 1 tombala makinası, 1 TV, 1 Kamera, 100 tombala kartı, 300 tombala pulu, 90 tombala topu el konuldu. Kumarhaneyi işlettiği iddia edilen Pehlivan B. hakkında adli işlem başlatıldı.