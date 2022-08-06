Kumlarının çalınmasıyla gündeme gelen Patara'da jandarma kuş uçurtmuyor - Son Dakika
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Kumlarının çalınmasıyla gündeme gelen Patara'da jandarma kuş uçurtmuyor

06.08.2022 10:34
Kumlarının çalınmasıyla gündeme gelen Patara'da jandarma kuş uçurtmuyor

Kumlarının çalınmasıyla gündeme gelen Patara'da jandarma kuş uçurtmuyor Jandarmanın denetimi drone ile de görüntülendi Jandarma, Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde plaj ve kum tepelerindeki denetimlerini sıklaştırdı.

Kumlarının çalınmasıyla gündeme gelen Patara'da jandarma kuş uçurtmuyor

Jandarmanın denetimi drone ile de görüntülendi

ANTALYA - Jandarma, Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde plaj ve kum tepelerindeki denetimlerini sıklaştırdı. Kumlarının çalınmasıyla gündeme gelen bölgeye motorlu araç ve iş makinelerinin girişine izin verilmediği bildirildi.

Özel kanunla korunan Patara'dan geçtiğimiz günlerde binlerce kamyon kum çalındığı gündeme gelmişti. Gelemiş Mahallesi'ndeki Patara Antik Kenti, Patara Plajı ve kum tepelerinin, bölgedeki Jandarma Asayiş Noktası ve görevlendirilen jandarma ekipleri tarafından sürekli denetleniyor. Bölgede aralıksız kontrol yapan ekipler, meydana gelen asayiş olaylarına anında müdahale ediyor. Özel Çevre Koruma Alanı olan bölgeye herhangi bir motorlu araç veya iş makinasının girişine de izin verilmediği vurgulandı. Jandarmanın devriye görevi drone ile de görüntülendi.

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Kaynak: İHA

Jandarma, Tragger, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumlarının çalınmasıyla gündeme gelen Patara'da jandarma kuş uçurtmuyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kumlarının çalınmasıyla gündeme gelen Patara'da jandarma kuş uçurtmuyor - Son Dakika
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