Kumluca'da kız Kuran kursu binasının temeli atıldı

Kumluca Belediyesi tarafından yapılacak olan kız Kuran kursunun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kumluca Belediyesi tarafından Temel Eğitim Mahallesi Mimar Sinan Cami yanında yapılacak olan kız Kuran kursunun temel atma törenine Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Temel Eğitim Mahallesi Muhtarı Cahit Benli, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, vatandaşlardan gelen talepler, ilçe Müftülüğü ile yaptıkları görüşmeler neticesinde Temel Eğitim Mahallesi'nde ihtiyaç olan kız Kuran kursunun temelini atıyor olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Başkan Köleoğlu, "Kız Kuran kursumuzun inşaatını özellikle yaz dönemindeki kız öğrencilerimizin eğitimine bir an önce başlamaları için iki hafta gibi kısa bir sürede tamamlayacağız. İlçe Müftülüğümüzün destekleriyle biran önce eğitime başlayacak. İlçemize, Temel Eğitim Mahallemize hayırlı olsun." dedi.

Temel Eğitim Mahalle Muhtarı Cahit Benli de özellikle kız çocuklarının dini eğitimleri konusunda vatandaşlardan yoğun talep aldıklarını ve Kuran kursunun ihtiyaç olduğunu belirterek, "Belediye başkanımız ile yaptığımız istişareler sonucu mahallemize kursumuzun yapılmasına karar verdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kurban kesimi ve yapılan duanın ardından Temel Eğitim Mahallesi kız Kuran Kursunun temeli atıldı.