Kumluca'da kız Kuran kursu binasının temeli atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kumluca'da kız Kuran kursu binasının temeli atıldı

01.07.2022 16:50
Kumluca'da kız Kuran kursu binasının temeli atıldı

Kumluca Belediyesi tarafından yapılacak olan kız Kuran kursunun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kumluca Belediyesi tarafından yapılacak olan kız Kuran kursunun temeli düzenlenen törenle atıldı.

Kumluca Belediyesi tarafından Temel Eğitim Mahallesi Mimar Sinan Cami yanında yapılacak olan kız Kuran kursunun temel atma törenine Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Temel Eğitim Mahallesi Muhtarı Cahit Benli, belediye başkan yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, vatandaşlardan gelen talepler, ilçe Müftülüğü ile yaptıkları görüşmeler neticesinde Temel Eğitim Mahallesi'nde ihtiyaç olan kız Kuran kursunun temelini atıyor olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi.

Başkan Köleoğlu, "Kız Kuran kursumuzun inşaatını özellikle yaz dönemindeki kız öğrencilerimizin eğitimine bir an önce başlamaları için iki hafta gibi kısa bir sürede tamamlayacağız. İlçe Müftülüğümüzün destekleriyle biran önce eğitime başlayacak. İlçemize, Temel Eğitim Mahallemize hayırlı olsun." dedi.

Temel Eğitim Mahalle Muhtarı Cahit Benli de özellikle kız çocuklarının dini eğitimleri konusunda vatandaşlardan yoğun talep aldıklarını ve Kuran kursunun ihtiyaç olduğunu belirterek, "Belediye başkanımız ile yaptığımız istişareler sonucu mahallemize kursumuzun yapılmasına karar verdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kurban kesimi ve yapılan duanın ardından Temel Eğitim Mahallesi kız Kuran Kursunun temeli atıldı.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kumluca'da kız Kuran kursu binasının temeli atıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:39 Hull City, sosyal medya hesabından Türk bayraklı bir paylaşım yaptı! Vatandaşlar beğeni rekoru kırdı
16:39 Aşk Adası'nda olaylar bitmiyor! 3 çift, kameralara aldırış etmeden aynı anda cinsel ilişkiye girdi
16:28 Sel sonrası yaptığı açıklama tepki çeken Mansur Yavaş'tan açıklama geldi
16:17 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Ozan Tufan'ı renklerine kattı
15:52 Evleneceği gün, annesini kaybeden kız gözyaşlarına boğuldu
15:40 Milyonların merakla beklediği asgari ücret zammı saat 16.00'da Erdoğan tarafından açıklanacak
15:38 Devlerin aşkı vuslata erdi! Cedi Osman-Ebru Şahin çifti bu akşam evleniyor
15:27 Bir Meksika geleneği: Yavru timsahla evlenen belediye başkanı, timsahın duvağını kaldırıp alnından öptü
15:22 E-ticarette tekelleşmeye son verecek yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
15:16 "Eyüpspor'a gidecek" denilen Kazımcan Karataş, resmen Galatasaray'da!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2022 16:54:02. #1.13#
SON DAKİKA: Kumluca'da kız Kuran kursu binasının temeli atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement