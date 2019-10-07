Son Dakika Haberleri: Kumluca'da MYO öğrencilerine etkili iletişim anlatıldı
Son Dakika Güncel Kumluca'da MYO öğrencilerine etkili iletişim anlatıldı

Kumluca'da MYO öğrencilerine etkili iletişim anlatıldı

27 dakika önce

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencilerine yönelik "Etkili İletişimin Toplum üzerindeki Yansımaları ve Önemi" konulu seminer düzenlendi.

Kumluca'da MYO öğrencilerine etkili iletişim anlatıldı, System.String[]

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Meslek Yüksek Okulu (MYO) öğrencilerine yönelik "Etkili İletişimin Toplum üzerindeki Yansımaları ve Önemi" konulu seminer düzenlendi.

Seminere konuşmacı olarak katılan Psikolog Ümit Okunakol, insanlar arasında bağ kurmada iletişimin önemli rol üstlendiğini belirtti.

Yetersiz bir iletişimin anlama ve anlaşılmakta büyük sıkıntılara neden olduğunu anlatan Okunakol, şunları söyledi:

"Etkili iletişimin insanoğluna kazandırdığı en önemli özellik, sorunlarla baş edebilme becerisidir. Bunu yapabilmek adına objektif ve nesnel değerlendirmeyi özümsememiz, sağlıklı iletişim yollarını öğrenmemiz ve birey olarak kendimizi geliştirmemiz gerekir. İletişimde ne kadar başarılı olursanız, yaptığınız işte de o kadar başarılısınız demektir. Etkili bir iletişimin anahtarı, öncelikle empati kurmak, karşıdaki kişiyi iyi bir şekilde dinlemek ve kendinizi ifade etmek istediğiniz konuda yeterli bilgiye sahip olmak gerekir."

Okunakol, bireylerin daha huzurlu, daha mutlu ve gelişmiş bir toplumda yaşamak adına değişimi öncelikle kendilerinden başlatması gerektiğini kaydetti.

Kumluca Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. İlker Sönmez de Okunakol'a teşekkür belgesi verdi.

Akdeniz Üniversitesi, Kumluca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:06 Kaynak: AA
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