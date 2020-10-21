Kumluca'daki şiddetli yağış ve fırtınanın gelişi kameraya yansıdı - Son Dakika

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bir kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına ve çok sayıda sera, tarım arazisi, iş yeri ve konutlarda zarara neden olan şiddetli yağış ve fırtınanın geliş anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde rüzgarın bir anda bastırması, devamında ise yağışın etkisini göstermesi yer aldı.

Kumluca'da geçen pazartesi saat 14.00 sıralarında etkili olan şiddetli yağış, dolu ve fırtına, ilçe merkezindeki çok sayıda cam ve plastik serada zarara yol açtı. Ağaçları devirip, iş yerlerinde hasar oluşturan yağış nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken, bazı araçlarda da zarar meydana geldi. Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Yeni Mahalle Camii minaresinin üst kısmı ile Kum Mahallesi'ndeki Kaba Armut Camisi'nin minaresi yıkıldı. Yağış sırasında otobüs beklerken fırtına nedeniyle devrilen durağın altında kalan Gülseren Çiçek (27) yaşamını yitirdi. Yağış nedeniyle 5 kişinin de hafif yaralandığı belirtildi.