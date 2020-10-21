Kumluca'daki şiddetli yağış ve fırtınanın gelişi kameraya yansıdı - Son Dakika

Kumluca'daki şiddetli yağış ve fırtınanın gelişi kameraya yansıdı

21.10.2020 16:41
Kumluca'daki şiddetli yağış ve fırtınanın gelişi kameraya yansıdı, System.String[]

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bir kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına ve çok sayıda sera, tarım arazisi, iş yeri ve konutlarda zarara neden olan şiddetli yağış ve fırtınanın geliş anı güvenlik kamerasına yansıdı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bir kişinin ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına ve çok sayıda sera, tarım arazisi, iş yeri ve konutlarda zarara neden olan şiddetli yağış ve fırtınanın geliş anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde rüzgarın bir anda bastırması, devamında ise yağışın etkisini göstermesi yer aldı.

Kumluca'da geçen pazartesi saat 14.00 sıralarında etkili olan şiddetli yağış, dolu ve fırtına, ilçe merkezindeki çok sayıda cam ve plastik serada zarara yol açtı. Ağaçları devirip, iş yerlerinde hasar oluşturan yağış nedeniyle bazı evlerin çatıları uçarken, bazı araçlarda da zarar meydana geldi. Şiddetli yağış ve rüzgar nedeniyle Yeni Mahalle Camii minaresinin üst kısmı ile Kum Mahallesi'ndeki Kaba Armut Camisi'nin minaresi yıkıldı. Yağış sırasında otobüs beklerken fırtına nedeniyle devrilen durağın altında kalan Gülseren Çiçek (27) yaşamını yitirdi. Yağış nedeniyle 5 kişinin de hafif yaralandığı belirtildi.

YAĞIŞ BAŞLADI, GÖZ GÖZÜ GÖRMEDİŞiddetli yağış ve fırtına nedeniyle zarar gören bölgelerde hasar tespit çalışmaları sürerken, afetin yaklaşık 6 bin dönüm narenciye ve sera alanında etkili olduğu belirtildi. Bölgede önemli ölçüde hasara neden olan yağışın gelişi ve yarattığı etki ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde rüzgarın bir anda bastırması, devamında ise yağışın etkisini göstermesi yer aldı. Yağış sırasında bir iş yerinde çalışanların hem kendilerini hem de iş yerlerini korumaya çalıştığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.'YENİDEN DİKECEĞİM'Öte yandan, ilçede afetten zarar gören vatandaşlar yaralarını sarmayı sürdürüyor. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri de seralardaki hasar tespit çalışmalarına devam etti. Serası yıkılan ve yerden kaldırmaya çalışan Akif Pekyürek (49), "Allah'tan geldi, yıkıldı. Sökeceğiz. 15- 20 gün içinde çatı kurulacak. Ustaya verdim. Yeniden kurulacak. Yeniden dikeceğim" dedi.'ÇATI UÇTU GİTTİ'Hortum yüzünden evinin çatısı uçan Dursun İnanç (47), "Bir anda geldi. Çatı uçtu gitti. Evsiz, eşyasız kaldık. Bir buzdolabı ve çamaşır makinesi kaldı. Diğer eşyalar dışarıda kapının önünde. Tavan hepsi uçtu. Kaymakamlıktan bir yardım olursa alırız. Belediyenin afet bürosunu aradık" diye konuştu.'YÜZDE 80'İN ÜZERİNDE HASARIMIZ VAR'Afetten en çok zarar gören mahallelerden Kum Mahallesi'nin muhtarı Recep Peynirci, "İlçemizde doğal afetten zarar gören mahallelerden birisi de Kum mahallesidir. Durum gördüğünüz gibi vatandaş ağırdan yaralarını sarmaya başladı. En çok zarar gören mahalle burası. Yüzde 80'in üzerinde hasarımız var. Devlet büyüklerimizin bu konuda bize yardımcı olmasını talep ediyorum" dedi.'BU SENELİK İDARE EDECEĞİZ'Çiftçi Tuncay Devecioğlu da, "Doğal afet karşısında boynumuz kıldan ince. Bizde dolu yarası var. Naylonlarımız delindi. Buna şükrediyoruz. Ama cam seraları olanlar, seraları yerle bir olanların Allah yardımcıları olsun. Değiştiriyoruz. Ben yeni çekmiştim. Üstüne tekrar incesini çekiyoruz. Bu senelik idare edeceğiz. Altı ekili olduğu için yapacak bir şey yok. Bu seneyi atlatacağız" diye konuştu.TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİNDEN DESTEKÖte yandan, Tarım Kredi Kooperatifleri Antalya Bölge Müdürü Yakup Kasal, seraları hasar gören çiftçilerin yanında olduklarını belirtti. Tarımsal üretim girdisi olan imece plastik sera örtüsünde piyasa fiyatından yüzde 12, GÜBRETAŞ bitki besleme ve TARKİM zirai ilaç guruplarında yüzde 15, fidelerde yüzde 12'ye varan indirim ve 4 yıla kadar vade uygulanacağını açıklayan Kasal, "Kumluca ve Finike bölgelerinde pazartesi öğle saatlerinde aniden bastıran dolu ve fırtına sebebiyle birçok çiftçi ve esnafımız zarar görmüş, kuvvetli rüzgar nedeniyle otobüs durağının altında kalan bir vatandaşımız da hayatını kaybetmiştir. Seraları hasar gören çiftçilerimizin tarımsal üretim girdisi olan plastik sera örtülerinde yüzde 12, bitki besleme ve zirai ilaç gruplarında yüzde 15, fidelerde yüzde 12'ye varan indirim ve 4 yıla kadar vade uygulanacaktır. Ayrıca kredilendirme aşamasında da uygulanmakta olan sabit faiz devam etmekte olup, bununla birlikte uygun şartları sağlayan ortaklarımızın bu yıl kullanacakları kredilerin 10 bin TL'ye varan kısmı faizsiz kredilendirilecektir. Değerli üreticilerimiz ve çiftçi kardeşlerim seralarınızın mutlaka ama mutlaka TARSİM sigortalarınızı yaptırın" dedi.

- Antalya
Kumluca'daki şiddetli yağış ve fırtınanın gelişi kameraya yansıdı
Kumluca'daki şiddetli yağış ve fırtınanın gelişi kameraya yansıdı
Kumluca'daki şiddetli yağış ve fırtınanın gelişi kameraya yansıdı
Kumluca'daki şiddetli yağış ve fırtınanın gelişi kameraya yansıdı
Kumluca'daki şiddetli yağış ve fırtınanın gelişi kameraya yansıdı
Kumluca'daki şiddetli yağış ve fırtınanın gelişi kameraya yansıdı
Kumluca'daki şiddetli yağış ve fırtınanın gelişi kameraya yansıdı
Kumluca'daki şiddetli yağış ve fırtınanın gelişi kameraya yansıdı
Kumluca'daki şiddetli yağış ve fırtınanın gelişi kameraya yansıdı
Kumluca'daki şiddetli yağış ve fırtınanın gelişi kameraya yansıdı
Kumluca'daki şiddetli yağış ve fırtınanın gelişi kameraya yansıdı
Kumluca'daki şiddetli yağış ve fırtınanın gelişi kameraya yansıdı

Kumluca, Fırtına, Antalya, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kumluca'daki şiddetli yağış ve fırtınanın gelişi kameraya yansıdı - Son Dakika

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