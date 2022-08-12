120 litre kaçak alkol maddesi yakalandı - Son Dakika
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120 litre kaçak alkol maddesi yakalandı

12.08.2022 20:59

Kumluca ilçesinde bir internet kafeye düzenlenen operasyonda yaklaşık 120 litre kaçak ve el yapımı olduğu tespit edilen alkol ele geçirildi.

Kumluca ilçesinde bir internet kafeye düzenlenen operasyonda yaklaşık 120 litre kaçak ve el yapımı olduğu tespit edilen alkol ele geçirildi.

Bir istihbaratı değerlendiren Kumluca Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle Mimar Sinan Caddesi'nde bulunan bir internet kafede kaçak ve el yapımı olduğu değerlendirilen alkol ürünleri bulunduğunu tespit eti.

Kumluca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis tarafından internet kafeye düzenlenen operasyonda, kafe sahibi H.Y. gözaltına alındı.

Kafenin mutfak olarak kullanılan bölümünde boş alkol şişeleri ve damacana bidonlarında yaklaşık 120 litre kaçak ve el yapımı alkol maddesi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro, Kumluca, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 120 litre kaçak alkol maddesi yakalandı - Son Dakika

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