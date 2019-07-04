Son Dakika Haberleri: Kupa Amerika'da finalin adı Brezilya-Peru
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Kupa Amerika'da finalin adı Brezilya-Peru

1 saat önce

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da, Şili'yi 3-0'la geçen Peru finale adını yazdırdı.

Kupa Amerika'da finalin adı Brezilya-Peru, System.String[]
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da, Şili'yi 3-0'la geçen Peru finale adını yazdırdı.
Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın yarı finalinde Şili ve Peru, Porto Alegre kentindeki Gremio Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Peru, 21. dakikada Edison Flores, 38. dakikada Yoshimar Yotun ve 90+1. dakikada Paolo Guerrero'nun attığı gollerle maçı 3-0 kazanırken Şili'de Eduardo Vargas 90+5'te penaltıdan yararlanamadı.
Fenerbahçeli Mauricio Isla ve Beşiktaşlı Gary Medel Şili'de ilk 11'de forma giydi.
Kupanın finalinde Brezilya ile Peru, 7 Temmuz Pazar günü TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek. Maç, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:29 Kaynak: AA
Spor
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