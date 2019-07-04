Kupa Amerika'da finalin adı Brezilya-Peru
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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da, Şili'yi 3-0'la geçen Peru finale adını yazdırdı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:29 Kaynak: AA
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'da, Şili
'yi 3-0'la geçen Peru finale adını yazdırdı. Brezilya
'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın yarı finalinde Şili ve Peru, Porto
Alegre kentindeki Gremio Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Peru, 21. dakikada Edison
Flores, 38. dakikada Yoshimar Yotun ve 90+1. dakikada Paolo Guerrero'nun attığı gollerle maçı 3-0 kazanırken Şili'de Eduardo Vargas
90+5'te penaltıdan yararlanamadı.
Fenerbahçeli Mauricio Isla
ve Beşiktaşlı Gary Medel
Şili'de ilk 11'de forma giydi.
Kupanın finalinde Brezilya ile Peru, 7 Temmuz Pazar günü TSİ 23.00'te karşı karşıya gelecek. Maç, TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.
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