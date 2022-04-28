Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı

28.04.2022 01:17
Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı

TRT tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın büyük finali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

TRT tarafından düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın büyük finali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki finalde, İsmail Uyanık, İlhan Yücel, Esat Tuna, Bilal Yılmaz, Doğan Temiz, Mustafa Öztürk ve Ahmet Can Yıldız yarıştı.

Yarışma sonunda 19 yaşındaki Mustafa Öztürk birinci, Ahmet Can Yıldız ikinci, Doğan Temiz üçüncü oldu.

Dereceye giren yarışmacılar, hediyelerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

Final programına, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, TRT Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak ile TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı da katıldı.

Tören, jüri üyeleri Mehmet Ali Sarı, Halil Necipoğlu, Osman Egin ve Osman Şahin'in de yer aldığı hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

YORUMLAR
500
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali'nde konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali'nde konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali'nde konuştu: (1) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Büyük Finali'nde konuştu: (1)

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, İsmail Uyanık, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
01:01 İçişleri Bakanı Soylu, 3 teröristin 5 kg patlayıcıyla birlikte yakalandığını açıkladı
00:59 Şampiyonlar Ligi'nde uygulanacak yeni format belli oldu!
00:54 Gençler, Kılıçdaroğlu ailesini ziyaret etti! Kemal Kılıçdaroğlu çay servisinde eşine yardım etti
00:52 Yaşlı adam, Kadir gecesi için camiye giderken kazada yaşamını yitirdi
00:28 Koronavirüs nedeniyle 16 kişi vefat etti, 2 bin 479 yeni vaka tespit edildi
00:07 Liverpool, sahasında Villarreal'i 2-0 mağlup etti!
23:58 Hakan Çalhanoğlu belki de hayatı boyunca Bologna maçını unutamayacak
23:44 İstanbul'daki camiler Kadir Gecesi'nde doldu taştı!
23:30 Ev sahibinin, 2 ay önce doğum yapan kiracısına yönelik hareketi takdir topladı
23:24 Beşiktaş macerası Vida için sona erdi! Siyah-beyazlılar, Hırvat savunmacısının yerine gelecek isim için girişimlere başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 01:23:38. #1.12#
SON DAKİKA: Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement