Son Dakika Haberleri: Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması

Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması

38 dakika önce

Kavak Müftülüğünce din görevlileri arasında Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması, System.String[]
Kavak Müftülüğünce din görevlileri arasında Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.

Kavak Müftülüğünde düzenlenen yarışmaya ezan okumada 6 din görevlisi, Kur'an okumada da 5 hafız katıldı.

Kavak Müftüsü Nuh Arslan başkanlığında Merkez Yörgüç Paşa Camisi din görevlileri Muhittin Düzenli ve Murat Ünal'ın üyeliğiyle oluşturulan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Kur'an-ı Kerim'i ezbere okumada Beyköy Mahallesi Camisi din görevlisi Tarık Baskın, ezan okumada da Merve Camisi din görevlisi Sefa Demircan birinci oldu.

Arslan, güzel bir yarışma yapıldığını belirterek, dereceye girenlere kitap hediye etti.

Yarışmada birinci olanlar, Samsun'da düzenlenecek il birinciliği yarışmasında Kavak ilçesini temsil edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 11:07 Kaynak: AA

Merkez, Murat Ünal, Kavak, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mavi Balina'dan Toplu İntiharı, İhbar Telefonu Önledi MHP, Iğdır Seçimlerinin İptal Edilmesi İçin İl Seçim Kuruluna Başvuruda Bulundu Son Dakika! AK Parti Sözcüsü: CHP, 'Aradaki Fark Kapanmaz' Diyor, O Zaman Sayımdan Neden Rahatsızsınız?' Seçimi Kaybeden Kemalpaşa Belediye Başkanı, Görevi Bırakmadan Önce 300 İşçiyi Kovdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 11:45:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]