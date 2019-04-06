Kavak
Müftülüğünce din görevlileri arasında Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması düzenlendi.
Kavak Müftülüğünde düzenlenen yarışmaya ezan okumada 6 din görevlisi, Kur'an okumada da 5 hafız katıldı.
Kavak Müftüsü Nuh Arslan başkanlığında Merkez
Yörgüç Paşa Camisi din görevlileri Muhittin Düzenli ve Murat Ünal
'ın üyeliğiyle oluşturulan jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda, Kur'an-ı Kerim'i ezbere okumada Beyköy
Mahallesi Camisi din görevlisi Tarık Baskın, ezan okumada da Merve Camisi din görevlisi Sefa Demircan birinci oldu.
Arslan, güzel bir yarışma yapıldığını belirterek, dereceye girenlere kitap hediye etti.
Yarışmada birinci olanlar, Samsun
'da düzenlenecek il birinciliği yarışmasında Kavak ilçesini temsil edecek.