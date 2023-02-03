Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'ın çocuklarla cinsel içerikli sohbetlerinin ses kayıtları ortaya çıktı - Son Dakika
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Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'ın çocuklarla cinsel içerikli sohbetlerinin ses kayıtları ortaya çıktı

03.02.2023 17:42
Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'ın çocuklarla cinsel içerikli sohbetlerinin ses kayıtları ortaya çıktı

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tepki çeken Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın sosyal medyada çocuklarla yaptığı cinsel içerikli sohbetlerin ses kayıtları ortaya çıktı.

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tepki çeken Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan'ın sosyal medyada çocuklarla yaptığı cinsel içerikli sohbetlerin ses kayıtları ortaya çıktı.

İsveç ve Danimarka'da polisten aldığı izinle Kur'an-ı Kerim yakarak büyük tepki toplayan Danimarkalı siyasetçi aşırı sağcı Rasmus Paludan, skandallarıyla gündemdeki yerini koruyor. TRT World'ün haberine göre Danimarka'daki Sıkı Yön Partisi'nin lideri Paludan, sosyal medya platformu Discord'ta 18 yaşından küçüklerle cinsel içerikli sohbet etti. Buna göre Paludan, sohbetlerde bir öğretmenin sınıfın önünde bir çocuğa cinsel tacizde bulunması gibi senaryolar içeren rahatsız edici ve cinsel içerikli konuşmalar yapıyor. Ses kayıtlarında çocuklar yaşlarının 13 ile 17 arasında değiştiğini söylerken, kendisine yaşı sorulan Paludan 39 yaşında olduğunu belirtiyor.

İsveç'te reşit olma yaşı 15 iken, Paludan bilerek ve sürekli olarak 13 ve 14 yaşındaki çocuklarla cinsel içerikli konuşmalarını sürdürüyor. 11 Ağustos 2021'de kaydedilen bir sohbette ise Paludan, adı açıklanmayan ve "Kullanıcı 1" olarak adlandırılan biri ile bir çocuğun bir marketin arkasında cinsel ilişkiyi girdiğini anlatıyor. Paludan'ın konuşmasının ardından bir kullanıcı ise "Kullanıcı 1"e, "Pekala, bir markette mi çalışıyorsun, kaç yaşındasın?" diye soruyor. Kullanıcı 1 ise "Markette çalışmıyorum, 14 yaşındayım" şeklinde yanıt veriyor. Paludan, 14 Ağustos 2021'deki bir sohbetinde ise çocuklara mutfakta "çıplak" şekilde dolaştığını söylüyor.

Şubat 2020'de YouTube hesabı kapatılan ve Discord'u kullanmaya başlayan Paludan hakkında cinsel içerikli sohbetleri nedeniyle herhangi bir yasal işlem yapılmazken, Paludan geçmişte ırkçılık, iftira ve trafik kurallarının ihlalinden toplam 14 ceza aldı. - KOPENHAG

Kaynak: İHA
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Rasmus Paludan, Danimarka, İsveç, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kur'an-ı Kerim yakan Paludan'ın çocuklarla cinsel içerikli sohbetlerinin ses kayıtları ortaya çıktı - Son Dakika

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