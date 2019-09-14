Kur'an Kursu öğreticilerine ilk yardım eğitimi

İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi personeli tarafından Kocasinan'da görev yapan Kur'an Kursu öğreticilerine, teorik ve uygulamalı birçok bilgiyi kapsayan temel ilk yardım eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, iki gün süren eğitimin ardından başarılı olan kursiyerlere yönelik düzenlenen sertifika törenine, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kayseri İl Müftüsü Şahin Güven, Kocasinan İlçe Müftüsü Esat Yapıcı, Sağlık Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Ceylan ve Başkan Yardımcısı Dr. Deniz Güney katıldı.

Tüm kurumlara ilk yardım eğitimi vermeye hazır olduklarını belirten İl Sağlık Müdürü Benli, "Bugün burada 210 Kur'an kursu öğreticimiz var. Toplamda bu sene bin 66 kişiye temel ilk yardım eğitimi vermiş olduk. Diğer kurumlarla da işbirliğimiz devam edecek. Umuyorum ki hayatta başınıza ilk yardımı gerektirecek bir olay gelmez. Ben geçirdiğim trafik kazasında ilk yardımın önemini bizzat yaşayarak gördüm." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Güven ise ilk yardımla ilgili bilginin toplumun her kesimine yayılması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Eğitimcilerimizin ardından inşallah imam hatiplerimiz ve müezzinlerimiz de bu eğitimi alırlar. Camilerde de bu tür bilgilere ihtiyaç olabiliyor. İl Sağlık Müdürümüze ve personeline teşekkür ediyorum. Kendileri bu konuda bize destek verdi. Kayserimizde de çok güzel çalışmalara imza atıyor. Eğitimin sizlere ve toplumumuza hayırlar getirmesini temenni ederek emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyorum."

Konuşmaların ardından, iki gün süren eğitim sonunda yapılan teorik ve uygulamalı sınavda başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi.