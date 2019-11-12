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Kura Nehri yüzeyinde buz tabakası oluşmaya başladı
7 saat önce
Nehirden görüntü Oluşmaya başlayan buzdan görüntü Vatandaşlardan Berkant Ezer'in konuşması ArdahanArdahan'da gece etkisini gösteren soğuklardan dolayı kent içinden geçen Kura Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 09:56 Kaynak: AA
Nehirden görüntü
Oluşmaya başlayan buzdan görüntü
Vatandaşlardan Berkant Ezer'in konuşması Ardahan
Ardahan'da gece etkisini gösteren soğuklardan dolayı kent içinden geçen Kura Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştu. Nehirdeki buz tabakasının özellikle garajlar mevkisinde yoğunlaştığı gözlendi.
Vatandaşlardan Berkant Ezer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün itibariyle Kura Nehri'nin donduğunu belirterek, "Kura Nehri'nin yüzeyinde buz tabakası oluştuğunu gördük, bundan sonra bu buz tabakası kalınlaşır." dedi.
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