Kuraklığa Dirençli Kentler İçin Yağmur Suyu Hasadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kuraklığa Dirençli Kentler İçin Yağmur Suyu Hasadı

10.01.2026 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Cumhur Güngöroğlu, yağmur suyu hasadı ile kuraklığa dirençli şehirler kurulabileceğini belirtti.

Karabük Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cumhur Güngöroğlu, yağmur suyu hasadı yapılarak kuraklığa dirençli şehirler kurulabileceğini söyledi.

Prof. Dr. Güngöroğlu, AA muhabirine, il genelinde etkili olan karın, son yıllarda bölgenin ihtiyaç duyduğu yağışlar olduğunu kaydetti.

Şehir yüzeylerine, caddelere, yollara, kaldırımlara ve çatılara düşen yağışın, yağmur suyu hasadı olarak geri kazanılması gerektiğini dile getiren Güngöroğlu, uygulamanın "sünger şehirler" adı altında Çin'de başladığını, uygulamaya ABD'de ve Kanada'da "yeşil şehirler" ismi verildiğini ifade etti.

"Yollara ve caddelere düşen kar, geçirgen ya da sünger malzemeyle toplandığında ve belli kapalı havuzlarda, alanlarda veya açık göletlerde biriktirildiğinde yazın tekrar kullanıma açılabilir." diyen Güngöroğlu, kentlerin kendi doğal kaynaklarını, yenilenebilir kaynaklarını üretebilir duruma gelmesi gerektiğini söyledi.

"Suyu dikkatli kullanmaya devam etmemiz gerekiyor"

Güngöroğlu, kentlerin afet durumuna gelen kar veya yağmur yağışlarını fırsata çevirmesi gerektiğinin altını çizerek, şöyle devam etti:

"Bence en önemli şey bu. Kentlerin bu şekilde kendi su üretimini artırarak tüketimine katkı sağlaması lazım. Tabii bu masraflı ve teknolojik bir iş, altyapı yatırımı yapılması gerekiyor. Bu kentlerin tek başına çözebileceği bir iş de değil. Bunun topyekun devlet politikası olması gerekiyor. Doğadan bedava kullanıyorduk bazı şeyleri. Artık onun sonuna geliyoruz. İster devlet, ister kent yönetimi, ister birey olarak evimizde bile yapabileceğimiz işler var. Bu su üretimini, su hasadını kendimiz de yavaş yavaş yapmamız gerekiyor. Ancak bu şekilde meteorolojik afetlere dirençli şehirler kurabiliriz."

Su biriktirmenin sadece kar yağışı olarak düşünülmemesi gerektiğini aktaran Güngöroğlu, "Doğadaki su, ormanlık ve dağlık alanlara düşen sudan bahsetmiyorum. İlçe ve şehir merkezlerine düşen, geçirimli yüzeylerle elde edilen su miktarından bahsediyorum. Onların kazanılmasıyla yazın susuzluğu gidermemiz mümkün." ifadesini kullandı.

Güngöroğlu, bol yağışlı dönemden birkaç ay sonra kurak döneme geçileceğine dikkati çekerek, "Bu kuraklıklar kazanılan suyun buharlaşmasını sağlayacaktır. Bu kar yağışına güvenip su tüketimimizi artırmamamız, aksine suyu dikkatli kullanmaya devam etmemiz gerekiyor. İklimde öyle değişiklikler olmaya başladı ki klasik yaklaşımdaki hesapları alt üst edebilecek, birbirine zıt meteorolojik karakterli afetleri arka arkaya görebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kuraklığa Dirençli Kentler İçin Yağmur Suyu Hasadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’nin “çay tiryakisi“ şehri belli oldu Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı Türkiye'nin "çay tiryakisi" şehri belli oldu! Karadeniz illerini solda sıfır bıraktı
Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis’e sunuldu Aralarında Özgür Özel de var Yeni dokunulmazlık dosyaları Meclis'e sunuldu! Aralarında Özgür Özel de var
Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan’ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek Sokak köpeklerinin ağır yaraladığı Tunahan'ın ailesine, 5 milyon TL manevi tazminat ödenecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan MİT’e Suriye talimatı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan MİT'e Suriye talimatı
Kredi çekecekler dikkat Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek Kredi çekecekler dikkat! Yeni dönem başlıyor, artık yüksek puan yetmeyecek
28 yıl sonra bir ilk Altına yatırım yapan büyük kazandı 28 yıl sonra bir ilk! Altına yatırım yapan büyük kazandı

12:28
Süper Kupa’da süper final İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Süper Kupa'da süper final! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
11:49
Icardi’den basın toplantısına damga vuran hareket Tepki gösteren de var “olabilir“ diyende
Icardi'den basın toplantısına damga vuran hareket! Tepki gösteren de var "olabilir" diyende
11:32
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış İşte üzerinden çıkanlar
Can Yaman bu yüzden gözaltına alınmış! İşte üzerinden çıkanlar
11:22
Ev sahibi illallah etti 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
10:23
YPG’den temizlenen Halep’ten son görüntüler
YPG'den temizlenen Halep'ten son görüntüler
10:02
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Bir gerginlik de Kuzey ile Güney Kore arasında: Ağır bedel ödeyecekler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 12:38:21. #7.11#
SON DAKİKA: Kuraklığa Dirençli Kentler İçin Yağmur Suyu Hasadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.