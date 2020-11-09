Kuraklık kapıda su kaynakları hızla tükeniyor - Son Dakika

Kuraklık kapıda su kaynakları hızla tükeniyor

09.11.2020 10:12

Kuraklık kapıda su kaynakları hızla tükeniyor MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay'dan çarpıcı açıklamalar: "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Manisa'da yağışlar geçtiğimiz yıla göre yüzde 25 oranında azaldı" "İçme suyu ihtiyacının yüzde 99'unu yer altı su kaynaklarından karşılıyoruz.

Kuraklık kapıda su kaynakları hızla tükeniyor

MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay'dan çarpıcı açıklamalar: " Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Manisa'da yağışlar geçtiğimiz yıla göre yüzde 25 oranında azaldı"

"İçme suyu ihtiyacının yüzde 99'unu yer altı su kaynaklarından karşılıyoruz. 20, 25 yıl öncesindeki sondajlarda 50 metrelerde ulaşılan yeraltı su kaynaklarına artık 350, 400 metrelerde ulaşıyoruz"

"Anlık sağanak yağışlar nedeniyle yeraltı su kaynakları beslenemiyor ve nehirler aracılığı ile denizlere karışıyor. Bu değişim, kuraklık ve susuzluğu da beraberinde getiriyor"

MANİSA - Tüm dünyada olduğu gibi küresel ısınmaya bağlı olarak iklim değişikliği, kirlilik, bilinçsiz ve aşırı tüketim nedeniyle Manisa'da da hem yüzey sularının hem de yeraltı su kaynaklarının hızla tükendiğini kaydeden MASKİ Genel Müdürü Burak Aslay, "Vatandaşlarımızın içme suyu ihtiyacının yüzde 99'unu yer altı su kaynaklarından karşılıyoruz. 20, 25 yıl öncesindeki sondajlarda 50 metrelerde ulaşılan yeraltı su kaynaklarına artık 350, 400 metrelerde ulaşıyoruz" diyerek durumunun ciddiyetini gözler önüne serdi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanan iklim değişiklikleri, yağış rejimlerinin düzensizleşmesi ve çevre kirliliği hem yer altı hem de yüzey içme sularının hızla azalmasına neden oluyor. Düzensiz yağışlar sele ve baskınlara neden olurken, yeraltı sularını beslemek yerine nehirler aracılığıyla denizlere karışıyor. Bir çok yerde yaşanan kuraklık korkutucu boyutlara ulaşırken, yağışların geçen yıla göre yüzde 25 azaldığı Manisa'da da içme suyuyla ilgili yaşanan sıkıntıların en aza indirilmesi için yoğun bir çalışma yapılıyor. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürü Burak Aslay, hızla tükenme noktasına gelen yer altı ve yüzey sularıyla ilgili Yunusemre ilçesine bağlı Gürle Mahallesindeki doğal su kaynağında önemli açıklamalar yaptı.

"Su kaynakları hızla tükeniyor"

Doğal Hayatı Koruma Örgütü tarafından dünyada ve Türkiye'de su kaynaklarının hızla tükendiğine dair bir rapor yayınlandığını kaydeden Aslay Manisa'daki durum hakkında, "Ülkemizde tarım ve sanayi bakımında büyük bir öneme sahip olan Manisa ilimizde bu gelişmelere paralel olarak su ihtiyacı da sürekli artmaktadır. Ayrıca küresel ısınma, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi unsurlar nedeniyle su kaynaklarımız tükenmeye ve azalmaya devam etmektedir." bilgisini vererek, Manisa'daki hem yüzey sularının hem de yeraltı su kaynaklarının hızla tükendiğine dikkat çekti.

Yağış oranı yüzde 25 azaldı

Manisa'da geçen yıla oranla azalan yağmurların yeraltı ve yüzey suyu kaynaklarına etkisinden de bahseden Aslay, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Manisa'da yağışlar geçtiğimiz yıla göre yüzde 25 oranında azaldı. Biz bunu açmış olduğumuz içme suyu sondajlarından da anlıyoruz. Önceki yıllarda 50-60 metrelerde bulduğumuz su derinlikleri bazı kesimlerde 300-400 metre derinliklere kadar inmiş durumda. Ayrıca yağış rejimine bağlı olarak da sel ve erozyon gibi afetlerle de karşı karşıya kalmaktayız. Yağış rejimi değişiklikleri nedeniyle yeraltı su kaynaklarımız beslenememekte, güzel, verimli topraklarımız erozyona uğramakta ve tarımsal ürünlerimiz de zarar görmektedir." diyerek, anlık sağanak yağışlar nedeniyle yeraltı su kaynaklarının beslenemediğini ve nehirler aracılığı ile denizlere karıştığını, bu değişimin de beraberinde kuraklık ve susuzluğu getirdiğini sözlerine ekledi.

Milyonlarca liralık yatırım yapıldı

Vatandaşların gelecekte su sıkıntısı çekmemesi için hem kurum olarak aldıkları önlemleri hem de vatandaşların yapmaları gerekenleri anlatan Aslay, "MASKİ Genel Müdürlüğü olarak bugüne kadar 2 bin 200 kilometre içme suyu borularımızı yenileyerek kayıp kaçak suyun önüne geçmeye çalışıyoruz. Binden fazla su deposunu yenileyerek vatandaşımıza hem daha kaliteli içme suyu sağlıyoruz hem de su kaynaklarımızı daha verimli kullanmaya çalışıyoruz. Ayrıca bugüne kadar atıksu arıtma tesislerine 300 milyon TL yatırım yaparak 200 milyon metreküp evsel suyu arıtarak doğaya saldık. Bu sayede de kaynaklarımızın kirlenmesinin önüne geçiyoruz. Burada bireysel olarak vatandaşlarımızın ve bizlerin üzerine düşen görev de kaynaklarımızı bilinçli kullanmak, israfın önüne geçmek ve içme suyu kalitesindeki sularımızın tarım ve sanayi alanında kullanımının önüne geçerek sularımızı tasarruflu kullanmak. Su kaynaklarımız sınırsız değil, tümü tükenebilir kaynaklar. Bu nedenle tasarruflu olmalıyız. Bilinçli kullanım yapmak durumundayız." şeklinde konuştu.

Aslay, ancak bu tedbirlerin uygulanmaya başlamasıyla suyun sürdürülebilirliğinin sağlanabileceğini ve gelecek nesillere daha güvenli bir gelecek inşa edilebileceğini dile getirdi.

Kuraklık kapıda su kaynakları hızla tükeniyor
Kuraklık kapıda su kaynakları hızla tükeniyor
Kuraklık kapıda su kaynakları hızla tükeniyor
Kuraklık kapıda su kaynakları hızla tükeniyor

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Manisa, Tarım, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kuraklık kapıda su kaynakları hızla tükeniyor - Son Dakika


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