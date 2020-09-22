Kuraklık nedeniyle barajda su seviyesi düştü, ırmak kurudu - Son Dakika

BARTIN'da uzun süredir yağmur yağmaması nedeniyle Kirazlıköprü Barajı'ndaki su seviyesi düştü. Barajın tahliye kanallarından su verilemeyince yaklaşık 15 kilometrelik ırmak yatağı kurudu. Irmakta su birikintisindeki balıkların yaşaması için dün gece iş makineleriyle göletler açılarak, kuyulara su dolduruldu. Balıkların açılan göletlere tahliyesi sağlandı.

Bartın'ın Derbent köyündeki ırmağa inşa edilen ve temelden yüksekliği 72,5 metre olan Kirazlıköprü Barajı'nın 66,19 milyon metreküp depolama kapasitesi bulunuyor. Son aylarda bölgeye yağış düşmemesi nedeniyle Ulus ve Ovacuma çaylarından gelen suyun azalmasıyla barajdaki su seviyesi düştü. Suyun, baraj içindeki su tahliye kanallarının 25 santimetre aşağısına düşmesinin ardından baraj sonrasındaki ırmağa su akışı yapılamadı. Barajdan su verilememesi nedeniyle Bartın Irmağı yatağı kurudu.