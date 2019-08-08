Kurban Bayramı'na doğru

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Şimşek, mesajında, toplumun milli ve manevi duygularının üst düzeye ulaştığı, karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörü ortamının oluştuğu, güzelliklerin ve dostlukların tazelendiği, sosyal yardımlaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın sevincini ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bayramların, yeni ümitlerin yeşerdiği, iyilik ve güzelliklerin harmanlandığı, sevinç ve mutlulukların paylaşıldığı müstesna günler olduğuna aktaran Şimşek, "Bayram vesilesiyle bizleri bugüne kadar büyütüp gözeten, hayata hazırlayan, haklarını hiçbir zaman ödeyemeyeceğimiz başta anne ve babalarımız olmak üzere, tüm eş, dost akraba ve komşularımızı ziyaret etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle başta Niğdeli hemşehrilerim olmak üzere, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı kutlar, tüm insanlık için barışa sevgiye, kardeşliğe vesile olması dileğiyle sevgi ve saygılarımı sunarım." ifadelerini kullandı.

Niğde Belediye Başkan Emrah Özdemir de barış, huzur ve sevgi dolu bir bayram dileğinde bulundu.

Başta şehit aileleri olmak üzere gazilerin, Niğdeliler'in, Türk milletinin ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Özdemir, şunları kaydetti:

"Kurban Bayramı'na millet olarak, ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde ulaşmış olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Kurban Bayramı'nı idrak ettiğimiz bu mübarek günlerde İslam coğrafyasında kardeşliğin ve paylaşmanın artarak devam ettiği, akraba, komşu ve eş dost ziyaretlerinin yapılarak değer yargılarımızın korunarak, gelecek nesillere örnek teşkil edildiği, dolu dolu bir bayram yaşanmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyor, bu duygu ve düşüncelerle Niğdeli hemşehrilerimin bayram sevincini ve coşkusunu yürekten paylaşıyor, Kurban bayramlarını kutluyorum. Bayramın tüm insanlığa, İslam alemine, ülkemize ve Niğdemize sağlık, huzur ve barış getirmesini diliyorum."

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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