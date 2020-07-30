Kurban Bayramı'na doğru - Son Dakika

Kurban Bayramı dolayısıyla Tekirdağ protokolü kutlama mesajı yayımladı.

Vali Aziz Yıldırım, mesajında, bayramların, insanlar arasında kardeşliğin canlanmasına, birlik ve beraberliğin pekişmesine, milli, dini şuurun artmasına vesile olan günler olduğunu belirtti.

Dini bayramların oluşturduğu bu manevi ortamları iyi değerlendirip, dargınlık ve kırgınlıkların bir kenara bırakılması, sevgi, saygı, hoşgörü duygularının pekişmesi, iyiliklerin, güzelliklerin artması,yoksul ve düşkün olanların hatırlanması ve muhtaç olanlara yardım elinin uzatılması bakımından önemli bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bu müstesna günleri, bu yıl maalesef tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi gölgesinde geçireceğiz. Bayram günlerinin koronavirüsün yayılma günleri olmaması için Kurban Bayramı süresince koronavirüs tedbirlerine uyalım, doğru maske kullanımına, sosyal mesafeye, el hijyenine riayet etmeye devam edelim.

Tekirdağ'da kurban kesen vatandaşlarımızın sağlık ve hijyen şartlarına uygun olan yerlerde kurbanlarını kesmelerini, sonrasındaki atıkları başkalarını rahatsız etmeyecek ve çevreyi kirletmeyecek şekilde ortadan kaldırmalarını önemle istirham ediyorum."

-Emniyet Müdürü Erduğan

Tekirdağ Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan da mesajında maneviyatı ile toplumsal bağları güçlendiren, birlik ve beraberliği diri tutan, sevgi, saygı ve hoşgörü değerlerini yücelten, tüm güzellikleri yoğun olarak yaşanmasına vesile olan Kurban Bayramına milletçe kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

Bayramlar insanlar arasındaki yardımlaşma ve dayanışma duygularını kuvvetlendirip, birlik ve beraberlik şuurunu güçlendirdiğini belirten Erduğan, " Teşkilatımız olarak, kentimizin huzurunu bozan, birlik ve beraberliğimize karşı tehdit oluşturan her türlü şer odaklarına karşı mücadelemiz, yasaların bize verdiği yetki çerçevesinde ve sağduyulu vatandaşlarımızın bize vereceği destekle yılmadan sürecektir. Vatandaşlarımızın Kurban Bayramını huzur ve güven içinde geçirmeleri için personelimiz 24 saat görev başında olacaktır. Değerli halkımızın da Kurban Bayramı süresince sosyal mesafe kuralları ve trafik kurallarına riayet edeceği şüphesizdir." ifadelerini kullandı.

-TSO Başkanı Günay

Tekirdağ Ticaret Sanayi Odası Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Günay ise mesajında, dini ve milli bayramlar, birlikte olmak, bir olmak, dargınlıklara son vermek için çok özel fırsatlar yaratan değerli zamanlar olduğunu vurguladı.

Günay, güçlü bir toplumsal yapının oluşturulması, milli ve manevi değerlerine bağlı, çalışmayı seven nesiller yetiştirmek ile mümkün olacağından, hayatta çok önemli bir yeri bulunan bayramları, çocuklara ve gençlere aktarmalı, onların da büyüklerin tecrübelerinden yararlanarak bu özel günleri, anlamlarını yitirmeden yaşama ve yaşatmalarını sağlanması gerektiğini belirtti.