Kurban Bayramı'nda Bıçaklama: Müebbet Ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kurban Bayramı'nda Bıçaklama: Müebbet Ceza

Kurban Bayramı\'nda Bıçaklama: Müebbet Ceza
26.01.2026 18:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da Kurban Bayramı'nda Enes Karagül'ü bıçaklayarak öldüren Süleyman Çağlayan müebbet ceza aldı.

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde Kurban Bayramı'nda, husumetlisi olduğu iddia edilen Enes Karagül'ü (18) bıçaklayarak öldüren Süleyman Çağlayan (19), müebbet, olaya karışan Semih K. ve Ünal Can O. ise 16 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 6 Haziran 2025'te Alaçam ilçesinde meydana geldi. Husumetli iki grup arasında Kurban Bayramı'nın ilk günü çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Süleyman Çağlayan tarafından bıçaklanan Enes Karagül, O.K.T ve S.K. (20) yaralandı. Başından yaralanan Enes Karagül, kaldırıldığı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası gözaltına alınan Süleyman Çağlayan, Semih K. ve Ünal Can O. tutuklandı, S.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olaya ilişkin açılan davanın karar duruşması, Bafra Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görüldü. Mahkeme heyeti, sanıklardan Süleyman Çağlayan'a 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verirken, Semih K. ile Ünal Can O. ise 16 yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Çağlayan, Güvenlik, Cinayet, Samsun, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kurban Bayramı'nda Bıçaklama: Müebbet Ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Esenyurt’ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı Esenyurt'ta parkta silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı
Batagov’a Premier Lig’den dev teklif Batagov'a Premier Lig'den dev teklif
Galatasaray’da sırada o var Bir çilek transferi daha Galatasaray'da sırada o var! Bir çilek transferi daha
TMSF, Bank Pozitif’i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat’ta TMSF, Bank Pozitif'i satışa çıkardı, 24 yıllık banka için ihale 17 Şubat'ta
Trump’tan Kanada’ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd Trump'tan Kanada'ya Çin tepkisi: Bir zamanlar büyük bir ülkeyd
Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Yaya geçidinde gelen ölüm: 13 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

18:13
Emre Mor’un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
Emre Mor'un Galatasaray paylaşımı taraftarları kızdırdı
17:34
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
Ünlü şarkıcı Mehmet Erdem ve oyuncu Vildan Atasever, bebeklerine kavuştu
17:30
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
İmamoğlu ile aşk yaşadı mı, özel jete bindi mi? Voleybolcu Derya Çayırgan sessizliğini bozdu
17:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı
16:48
Gazze’de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
Gazze'de son İsrailli esirin de cansız bedenine ulaşıldı
16:47
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi İfadesinde dikkat çeken sözler
Saç örme akımına katılan hemşire için karar verildi! İfadesinde dikkat çeken sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2026 18:43:18. #7.11#
SON DAKİKA: Kurban Bayramı'nda Bıçaklama: Müebbet Ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.