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Kurban Bayramına doğru

1 saat önce

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

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Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Kurban Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Başkan Bilgin, mesajında, milli ve manevi duyguların pekiştiği, yardımlaşma ve kardeşlik bağlarının kuvvetlendiği, yoksulu gözetme, yetimi sevindirme gibi güzel hasletlerin zirveye çıktığı bir Kurban Bayramına daha erişmenin sevincini yaşardıklarını aktardı.
Kurban Bayramının, kültür ve gelenekler ile birlikte dini değerleri hatırlamak ve hayata geçirmek konusunda en güzel vesile olduğunu ifade eden Bilgin, şunları kaydetti:
"Toplumumuzda önemli yeri olan bu mübarek günlerin bizlere hatırlattığı en önemli unsur, kavga, öfke ve nefret gibi duyguların bir kenara bırakılarak paylaşım, hoşgörü, kardeşlik ve sevgi gibi duyguların yaşanabilmesine vesile olmasıdır. Bu duygu ve düşüncelerle idrak edeceğimiz bu bayramın tüm İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu bayramda da tüm mazlum milletler için sizden dua talep ediyorum. Kurbanınızın ve ibadetlerinizin kabulünü yüce Allah'tan niyaz ediyor, aileniz ve sizlerin nice bayramlara ağız tadı ile ulaşması dileklerimle tüm İslam aleminin bayramını kutluyorum."
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Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 11:46 Kaynak: AA
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