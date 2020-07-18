Kurban pazarlarında korona virüs ve sahte para denetimi
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timleri Sancaktepe Kurban satış pazarı yerinde Koronavirüs ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin denetim gerçekleştirdi.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timleri Sancaktepe Kurban satış pazarı yerinde Koronavirüs ve dolandırıcılık olaylarına ilişkin denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde vatandaşlar tek tek uyarıldı.
Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Sancaktepe'de bulunan kurban satış pazarında da kurbanlık hayvan alışverişleri başladı. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Asayiş ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timleri Sancaktepe kurban satış pazarında koronavirüs ile ilgili bilgilendirmeler yaparak sahte para konusunda vatandaşları uyardı. Ayrıca hayvan pazarlarında salgın nedeniyle alıcı ve satıcı arasında el ele tutuşarak uzun uzun pazarlıklar yapılamıyor. Taraflar, aralarına sosyal mesafe koyarak bir sopanın iki ucunu tutup kurban pazarlığı yapıyor.
Sahte para bildirimi için uyarılarda bulunan ekiplere teşekkür eden Selçuk Gülcemal," Geçmiş dönemlerde yapmış olduğumuz satışlarda ve alışverişlerde bir çok mağduriyetler yaşıyorduk. Bura da toplanan hayvanlar uzun bir emeğin karşılığı çıkıyor. Burada kimsenin mağdur olmaması için biz kendimizce bir takım önlemler alıyorduk tabi ki ama arkadaşların bilgilendirdiği kadar detaylı bir bilgimiz yoktu. Paranın üzerindeki hologramların kabartmaların oradaki herhangi bir rakamın arka tarafı ile eşleşmesi konusu tabi ki yeni öğrendiğimiz şeyler. Bunlar için kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Kasti sahte para veren illaki çıkıyordur. Ama biz denk gelmedik ama arada illaki çıkıyordur." şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 14:29 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Kurban pazarlarında korona virüs ve sahte para denetimi - Son Dakika
Son Dakika 20:09 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 3 günde en çok ve en az vakanın görüldüğü illeri paylaştı 20:08 Son Dakika: Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs kaynaklı 17 can kaybı, 918 yeni vaka tespit edildi 19:53 Yerli otomobilin fabrikası böyle olacak! İşte dev tesisin müthiş özellikleri 19:22 Son Dakika: Ümraniyespor'u 4-1 yenen BB Erzurumspor, Süper Lig'e yükselen 2. takım oldu 19:21 Silivri'de TEM otoyolunda akılalmaz kaza! Otobüsün açık bagaj kapağı can aldı 19:00 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobil hamlesini tek cümleyle özetledi: Vurgun yemeyi göze aldık 18:59 Polisi şehit eden 4. şüpheli de yakalandı: 75 ayrı suç kaydı var 18:28 Bodrum'da tatil yapan Ebru Polat, siyah bikinisiyle ortalığı kasıp kavurdu 18:02 Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, RKSV Bekkerveld'i 9-1 yendi 17:34 Bakan Varank'tan yerli otomobil ile ilgili açıklama: Fiyatı rekabetçi olacak 16:59 Almanya'da ezanı tencere çalarak protesto eden kişi tutuklandı 16:38 Serdar Ortaç, en büyük pişmanlığını anlattı: Bir daha dünyaya gelsem, asla kumar oynamam 13:44 Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var 13:31 Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı 12:12 Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı