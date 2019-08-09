Son Dakika Haberleri: Kurban satış alanları belirlendi
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Kurban satış alanları belirlendi

1 saat önce

Kırşehir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kurban kesimi yapılacak alanların listesini yayınladı.

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Kırşehir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, kurban kesimi yapılacak alanların listesini yayınladı.

Kırşehir'de il merkezinde yer alan et kombinaları, Ticaret Borsası, Kaman, Mucur ve Akpınar ilçesinde kurban satışları yapılıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından yayınlanan listeye göre Kırşehir'de Ticaret Borsası, Kaman Hayvan Pazarı, Mucur Pazar yeri, Hacı Hüseyin Efendi Mahallesi Akpınar Örenler Canlı Hayvan Pazarı, Çiçekdağı yolu üzeri 8. Kilometrede İstanbul Et Kombinası, Organize Sanayi Bölgesinde İstanbul Et Kombinası ile Kısmet Et Kombinası, Nida Et, Kapalı Pazar Yeri alanı, Belediye Mezbahanesi alanlarından kurbanlıklar alınabilecek. - KIRŞEHİR
Kırşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 05:48 Kaynak: İHA
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