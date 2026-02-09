Küre Müftülüğü Aylık Toplantısı Yapıldı

Küre Müftülüğü tarafından aylık olağan toplantı yapıldı.
İlçe Müftüsü Mehmet Melik Özkan koordinesinde Merkez Akşemsettin Camisi'nde gerçekleşen toplantıda, ilçe genelinde yürütülen din hizmetleri kapsamlı şekilde ele alınarak mevcut çalışmalar değerlendirildi.
Ramazan ayı öncesinde dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin bilgilendirme yapılırken, önümüzdeki döneme dair planlamalar istişare edildi.
Toplantının sonunda Özkan, katılım sağlayan din görevlilerine teşekkür ederek, alınan kararların hayırlara vesile olmasını temenni etti.
