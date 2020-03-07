Küresel Gazeteciler Konseyinde Mehmet Ali Dim yeniden genel başkan oldu - Son Dakika
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Küresel Gazeteciler Konseyinde Mehmet Ali Dim yeniden genel başkan oldu

7 saat önce

Küresel Gazeteciler Konseyinin (KGK) 1. Olağan Kongresi'nde Mehmet Ali Dim, yeniden genel başkanlık görevine seçildi.

Küresel Gazeteciler Konseyinde Mehmet Ali Dim yeniden genel başkan oldu, System.String[]

Küresel Gazeteciler Konseyinin (KGK) 1. Olağan Kongresi'nde Mehmet Ali Dim, yeniden genel başkanlık görevine seçildi.

KGK'dan yapılan açıklamaya göre, konseyin 1. Olağan Kongresi Ankara'da toplandı.

Kurucu Genel Başkan Mehmet Ali Dim, aday olmadığı halde toplantıya katılan üyelerin tamamının teklifi ile 3 yıl için genel başkan seçildi.

Dim, KGK genel merkez toplantı salonunda gerçekleştirilen kongrede yaptığı konuşmada, konseyin kuruluşundan itibaren her üyenin bir tuğla koyduğuna dikkati çekerek, "Benim yaptığım konulan bu tuğlaların çimentosu olarak KGK'yı inşa etmekti. Bundan böyle çıtayı daha da yükseğe koyacağız ve seçilmiş yönetim olarak tüm kurullarımızla el birliğiyle çalışarak bizden beklenen hizmetleri gerçekleştirmek için gayret sarf edeceğiz. Bu konuda her üyemizden özveri bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan KGK'nin yönetim kurulu da şu isimlerden oluştu:

"İsmail Bayazıt, Kahraman Halisçelik, Lütfü Karakaş, Adnan Yüce, Aynur Tattersall, Sefa Karahasan, Veli Altınkaya, Ziya Çakır, Duran Özkan, Savaş Çokduygulu, Bülent Aydemir, Tülay Demir, Tahir Sarıkaya ve Gürsel Eser."

Adnan Yüce, Altınkaya, Karahasan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:48 Kaynak: AA
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