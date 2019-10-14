Son Dakika Haberleri: Küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için yarışma
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Küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için yarışma

11 dakika önce

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla gençlere yönelik bir yarışma düzenleniyor.

Küresel iklim değişikliğine dikkat çekmek için yarışma, System.String[]

Küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine dikkat çekmek amacıyla gençlere yönelik bir yarışma düzenleniyor.


Alternatif sosyal medya sitesi novelhereos.com, genç iklim kahramanlarının coşkulu ve kararlı hareketini desteklemek için düzenlenen yarışmada, Kahramanını Yaz, Kahramanını Resimle, Kahramanını Fotoğrafla olmak üzere üç kategori bulunuyor.


13-18 yaş arası gençlerin katılımına açık olan yarışmanın teması "Küresel İklim Değişikliği ve Çevre Sorunları". Para ödülü yanı sıra dergi ve kitapların hediye edileceği yarışma için son başvuru tarihi ise 30 Kasım 2019. Başvuru yapmak için öncelikle siteye üye olmak gerekiyor. Yarışma katılımcılarından, yazarak (öykü), resim yaparak veya fotoğraflayarak çevreyle ilgili duyarlılıklarını yansıtmaları bekleniyor.


Yarışmaya 15 Kasım 2019 tarihine kadar site üzerinden katılım sağlanabilecek.


Yarışma sonucunda kategori 1.'lerine 2000'er TL, 2.'lerine 1000'er TL, 3.'lerine ise Roman Kahramanları Dergisi seti (40 sayı) hediye edilecek. Ayrıca jüri özel ödülü olarak Heyamola Yayınları'ndan basılmış birer adet (toplam 50) kitap hediyesi de verilecek.


Yarışmanın değerlendirme komitesinde Oğuz Şenses, Ercan Yılmaz, Baytekin Kara, Ahmet Umur Deniz, Serap İlhan Asan (Roman Kahramanları Dergisi) ve Bahriye Kabadayı Dal (novelheroes) yer alıyor. - İSTANBUL

Roman Kahramanları, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 05:35 Kaynak: İHA
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