Son Dakika Haberleri: Küresel Isınmanın Etkisine Dikkat Çekmek İçin 45 Çeşit Denizanası Sergisi

Küresel Isınmanın Etkisine Dikkat Çekmek İçin 45 Çeşit Denizanası Sergisi

39 dakika önce

Fransa'nın başkenti Paris'teki bir akvaryumda 45 çeşit denizanası sergilendi.

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Fransa'nın başkenti Paris'teki bir akvaryumda 45 çeşit denizanası sergilendi. Akvaryumdaki denizanaları sergisi, küresel ısınmanın okyanuslardaki biyo-çeşitliliğe verdiği zarara dikkat çekmek için yapıldı
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:28 

Paris, Fransa, Dünya
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