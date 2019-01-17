Küresel Isınmanın Etkisine Dikkat Çekmek İçin 45 Çeşit Denizanası Sergisi
39 dakika önce
Fransa'nın başkenti Paris'teki bir akvaryumda 45 çeşit denizanası sergilendi.
Fransa
'nın başkenti Paris
'teki bir akvaryumda 45 çeşit denizanası sergilendi. Akvaryumdaki denizanaları sergisi, küresel ısınmanın okyanuslardaki biyo-çeşitliliğe verdiği zarara dikkat çekmek için yapıldı
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:28
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