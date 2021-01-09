Kursiyerlerin "sıfır atık" hedefiyle dönüştürdükleri gazete ve kartonlar evleri süslüyor - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde başlatılan geri dönüşüm projesi kapsamında atık gazete ve kartonları işleyen eğitmen ve kursiyerler, ev eşyalarından aksesuara çok sayıda ürün tasarlıyor.

"Sıfır Atık" projesi kapsamında kent genelinde kullanılmış gazete ve kartonlar toplanarak Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (SAMEK) atölyesinde yeniden şekilleniyor.

Eğitmen ve kursiyerlerin emekleriyle atık görünümlerinden kurtarılan geri dönüşüm malzemeleri, oturma grubu, masa, sandalye, koltuk, çeyizlik, kitaplık gibi temel ihtiyaçların yanı sıra sepet, çanta, çiçeklik, abajur, mumluk, sosluk gibi aksesuar ürünleri olarak beğeniye sunuluyor.

Proje kapsamında ayrıca, ürünlerin temin edilebildiği Büyükşehir Belediyesi Ofis Sanat Merkezinde açılacak stantlarda, geri dönüşüm çalışmalarına katılan kadınların yapacakları satışlardan kar payı alarak ev ekonomilerine katkı sağlamaları hedefleniyor.

"Sıfır atık çalışmalarında 'Biz de varız.' demek için çalışmalarımızı başlattık"

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AA muhabirine, atölyenin geri dönüşüm çalışmalarının merkezini oluşturduğunu söyledi.

Sadece gazete ve karton kağıtlardan sepetten çantaya, sandalyeden koltuğa çeşitli materyallerin üretildiğini aktaran Yüce, "Bu projenin hayata geçirilmesinde bize ilham veren, Cumhurbaşkanımızın kıymetli eşleri Emine Hanım'ın sıfır atık konusunda ülkemizin her köşesinde yapmış olduğu gayretli çalışmalarında 'Biz de varız.' demek için çalışmalarımızı başlattık. Sakaryalılar ve Büyükşehir Belediyesi olarak, bize bu ivmeyi, bu ışığı ve bu heyecanı veren Sayın Emine Hanım'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Talep de ilgi de çok güzel"

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursları eğitmeni Meral Erdem de Ofis Sanat Merkezi'nde Sıfır Atık projesi kapsamında çalışmalara başladıklarını anlattı.

Atölyede kullanılmış gazete ve kartonlardan evlerde kullanabilecek her şeyi ürettiklerini dile getiren Erdem, "Gazetelerden sepetler, mumluklar, saksılar, kartonlardan da kayık, sandalye, tabureler, klasörler, raflar, kitaplıklar yapabiliyoruz." dedi.

Erdem, sepetleri örerken şiş yardımıyla gazeteleri çubuk haline getirdiklerini ve örgü tekniklerini kullanarak çeşitli materyallere dönüştürdüklerini anlatarak, karton çalışmalarında da sağlamlaştırma işlemlerinin ardından modern görünüm kazandırdıkları ürünler ortaya çıkardıklarını kaydetti.

SAMEK'te eğitim verdiği dönemlerde çalışmayı öğrenen kursiyerlerle atıkları geri dönüştürdüklerini dile getiren Erdem, "Bu alanda Sakarya'da geri dönüşümden üretimde tek olduğumuz için talep de ilgi de çok güzel." ifadesini kullandı.

"Çok beğenerek yapıyoruz, yaparken çok mutlu oluyoruz"

Kursiyer Mehveş Aslan (58) ise buradaki çalışmalarda evlerde kullanılabilecek ihtiyaç ürünleri hatta çeyizlik eşyalar ürettiklerini ifade etti.

Aslan, çok güzel ürünlerin ortaya çıktığını belirterek, "Ürünlerin atık gazete ve kartonlardan yapıldığına inanmayanlar oluyor. Uygulamalı gösterdiğimizde ise şaşırıyorlar." dedi.

Atıkları yeniden şekillendirmekten, güzelleştirmekten zevk aldıklarını dile getiren Aslan, "Çok beğenerek yapıyoruz, yaparken çok mutlu oluyoruz. Çok merak edenler oluyor, arkadaşlarımıza, çocuklarımıza gösteriyoruz nasıl yapıldığını. Bu sayede çalışmalara eğilen çok insan oldu. Talepler ve siparişlerimiz de yoğunlaşmaya başladı." diye konuştu.