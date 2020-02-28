Kurtalan'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ile yeğeni ağır yaralandı (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kurtalan'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ile yeğeni ağır yaralandı (2) - Son Dakika

Kurtalan'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ile yeğeni ağır yaralandı (2)

6 saat önce

Siirt'in Kurtalan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki bir kahvehanede oturan Suat Ayaz (26) ile Fahrettin Ayaz (33) henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Amca yeğen oldukları öğrenilen yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine sevk edilen yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi.

Saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kurtalan'da silahlı saldırıya uğrayan kişi ile yeğeni ağır yaralandı (2)

Suat Ayaz, Kurtalan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 06:19 Kaynak: AA
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