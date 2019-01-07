Kurtalan Kaymakamı Aydın'ın Desteği ile İlçede Tenis Ekibi Oluştu
1 saat önce
Siirt'in Kurtalan İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın ve Halk Eğitim Müdürü Adil Taşkıran'ın destekleriyle hayata geçirilen tenis sporunda 90 kişilik ekip oluştu.
Siirt
'in Kurtalan
İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın
ve Halk Eğitim Müdürü Adil Taşkıran
'ın destekleriyle hayata geçirilen tenis sporunda 90 kişilik ekip oluştu.
Gençler, terörden temizlenen ilçede güven ortamının temin edilmesinin ardından sportif faaliyetlerde daha fazla yer almaya başladı. İlçe Kaymakamı Aydın'ın talimatları ile Halk Eğitim Müdürü Adil Taşkıran'ın girişimleri sonucunda beden eğitimi öğretmeni Erkan Ertuş tarafından koordine edilen tenis sporuna her kesimden insanlar katılmaya başladı. İlçede başlatılan tenis sporu için kısa zamanda 90 kişilik ekip oluşturuldu. Beden eğitimi öğretmeni Erkan Ertuş, tenis sporunun özellikle çocuklara ve gençlere önerdiklerini söyledi. Ertuş, "Bu spor ile gençlerimizin fiziksel, sosyal, psikolojik olarak rahatlamalarını sağlamak ayrıca çocuklarımızın ve gençlerimizin esrar, bonzai, sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan uzak tutmayı hedefliyoruz" dedi. - SİİRT
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 03:09 Kaynak: İHA
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