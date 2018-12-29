Son Dakika Haberleri: Kurtalan Kaymakamlığı Başarılı Personelleri Ödüllendirdi

Kurtalan Kaymakamlığı Başarılı Personelleri Ödüllendirdi

31 dakika önce

Kurtalan İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın, başarılı personelleri ödüllendirdi.

Kurtalan Kaymakamlığı Başarılı Personelleri Ödüllendirdi, System.String[]
Kurtalan İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın, başarılı personelleri ödüllendirdi.

Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın, görevlerini yerine getirirken azami gayret ve özverili çalışmalarından dolayı makamında kabul ettiği Kayabağlar Jandarma Karakol Komutanı Eftal Karaköse ve Gözpınar Jandarma Karakol Komutanı Şükrü Sayınta'yı başarı belgesi ile ödüllendirdi.


Aydın, Karaköse ve Sayınta'yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:11 Kaynak: AA

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