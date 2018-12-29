Kurtalan Kaymakamlığı Başarılı Personelleri Ödüllendirdi
31 dakika önce
Kurtalan İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın, başarılı personelleri ödüllendirdi.
Kurtalan
İlçe Kaymakamı İhsan Emre Aydın
, başarılı personelleri ödüllendirdi.
Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın
, görevlerini yerine getirirken azami gayret ve özverili çalışmalarından dolayı makamında kabul ettiği Kayabağlar Jandarma
Karakol Komutanı Eftal Karaköse
ve Gözpınar
Jandarma Karakol Komutanı Şükrü Sayınta'yı başarı belgesi ile ödüllendirdi.
Aydın, Karaköse ve Sayınta'yı tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:11 Kaynak: AA
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