Kurtaran Ekiple Duygusal Buluşma

06.02.2026 21:36
Hacı Murat Kılınç, Hatay'daki depremlerden 3 yıl sonra kendisini kurtaran Bosnalılarla buluştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'da enkaz altında kalan Hacı Murat Kılınç, kendisini kurtaran Bosna Hersekli arama kurtarma ekipleriyle Saraybosna'da buluştu.

Hacı Murat Kılınç, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay'da eşiyle birlikte enkaz altında kaldı. Kılınç çiftini, Novi Grad Belediyesi Dağ Kurtarma Hizmetleri (GSS) arama kurtarma ekibi enkazdan çıkardı.

Kılınç, enkazdan çıkarılmasından 3 yıl sonra Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, kendisini kurtaran Boşnak arama kurtarma ekibiyle buluşmasında duygusal anlar yaşadı.

Depremde yaşadıklarını ve kurtarılma anını AA muhabirine anlatan Kılınç, bulundukları binanın yıkılmasından sonra bilincinin açık olduğunu söyledi.

Enkazda bulunduğu sırada, eşini ve çevresindekileri sakinleştirmeye çalıştığını aktaran Kılınç, şöyle konuştu:

"Çok ağlayan bir insan değilim, o gün ağladım. Biz ilk etapta bilmiyorduk Bosna'dan geldiklerini, yanıma bir arkadaş geldi, aramızda bir diyalog oldu, 'ağabey ben, bu zamana kadar dünyada boş yaşadım ama sen benim bu dünyaya attığım imzasın' dedi. Oradayken fotoğraf da çektik. 'Bosna Hersek'ten geliyoruz' deyince ben yine ağladım. Bosna'ya benim ayrı bir duygum var, bir kardeşin olduğunu biliyorsun ama yıllardır hiç görmemişsin, sonra bir anda karşılaşıyorsun."

Kılınç'ı enkazdan kurtaran ekipte yer alan Haris Haris Dzananovic de birinin hayatını kurtarmanın tarif edilemez bir duygu olduğunu söyledi.

Deprem bölgesine ulaştıkları ilk gün birini enkazdan kurtardıklarını ve bunun da kendilerine moral verdiğini aktaran Dzananovic, "Murat'ın sesini duyduğumuzda ve iki kişinin daha hayatta olduğunu anladığımızda hissettiğimiz duygu gerçekten tarif edilemezdi." ifadesini kullandı.

Dzananovic, bir Türk arama kurtarma görevlisinin yanlarına gelip, üzerlerindeki Bosna Hersek armasını görünce özellikle teşekkür ettiğini de belirtti.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı arama kurtarma ekibinden Ali Uygur ise Bosna Hersek'teki ekiplere çok fazla eğitim verdiklerini ifade etti.

Bosna Hersek'teki ekibe eğitim verirken, kendi ülkelerindeki afetlere karşı hizmet versinler diye düşündüklerini belirten Uygur, "Enkaz başındayken, Bosna ekibi geldi yanımızda, gözlerimize inanamadık, çok sevindik. Onların bize moral ve motivasyon açısından faydaları oldu." dedi.

Kaynak: AA

Hatay

