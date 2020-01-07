Kurtarma ekiplerini beklerken evde doğum yaptı - Son Dakika
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Kurtarma ekiplerini beklerken evde doğum yaptı

6 saat önce

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kırsal Karadağ Mahallesinde kar yağışı nedeniyle evde doğum yapmak zorunda kalan Tuğba Türk isimli kadın ve bebeği Alaşehir Belediyesi ekipleri tarafından hastaneye yetiştirildi.

Kurtarma ekiplerini beklerken evde doğum yaptı, System.String[]

Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kırsal Karadağ Mahallesinde kar yağışı nedeniyle evde doğum yapmak zorunda kalan Tuğba Türk isimli kadın ve bebeği Alaşehir Belediyesi ekipleri tarafından hastaneye yetiştirildi.


Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Kırsal Karadağ Mahallesinde oturan Tuğba Türk isimli kadın sabaha karşı saat 03.00 sıralarında doğum sancılarıyla kıvranmaya başladı. Kar yağışı nedeniyle kapanan yollar nedeniyle çaresizlik içinde ekipleri beklerken evde doğum yapmak zorunda kaldı. O esnada köy yolunda açma çalışması yapan belediye ekipleri kısa sürede kapanan yolu açarak doğum yapan anneye ulaştı ve bebeğiyle birlikte hastaneye yetiştirdi. Fen İşleri Müdürü Halil Tek başkanlığındaki ekip evde doğum yapan Tuğba Türk ve bebeğini hastaneye yetiştirdi.


Belediye Başkan Vekili Özcan ziyaret etti


Alaşehir Belediye Başkan vekili Halis Özcan, Alaşehir Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisinde yatan anne ve bebeğini ziyaret etti. Anne Tuğba Türk, "Evde doğum sancılarım tuttu. Yollar kapalıydı. Komşuların yardımıyla zorunlu olarak evde doğum yaptım. Alaşehir Belediye ekipleri yollarımızı açtılar, çocuğum ve beni hastaneye yetiştirdiler. Bebeğim ve benim sağlığım çok iyi Belediye başkanımız ve ekibine teşekkür ediyorum." dedi.


Başkanın eşinin adını kızına verdi


Anne Tuğba Türk, kendilerini hastaneye yetiştiren belediye ekiplerine teşekkür ederek, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu'nın eşi Selen Öküzcüoğlu'nun adını kızına koydu.


Hastanede yatan aileyi ziyaret eden Belediye Başkan vekili Halis Özcan, "Saat 03.00 sularında evinde doğum yapmak zorunda kalan aile ekiplerimizden yardım istemiz. Fen işleri müdürümüz Halil Tek o bölgede çalışma yapıyordu. Ekipleri oraya yönlendirdik. Ekiplerimiz jandarma ve belediyemize ait araçlarla anne ve çocuğunu hastaneye yetiştirdiler. Bizi en çok mutlu eden anne ve bebeğinin sağlıklı olmasıdır. Ekiplerimize, doktorlarımıza, jandarma ekiplerine ve hastane personeline teşekkür ediyoruz." dedi. - MANİSA

Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 03:25 Kaynak: İHA
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