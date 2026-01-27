Kars'ın Digor ilçesinde ahıra giren kurtlar, 136 koyunu telef etti, 33'ünü yaraladı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kurtlar, yerleşim yerlerine inmeye başladı.
İlçeye bağlı Bostankale köyünde Alican Polat'ın ahırına gece saatlerinde kurtlar girdi.
Ahırda bulunan 136 koyunu telef eden kurtlar, 33'ünü ise yaraladı.
İhbar üzerine İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri köye giderek olaya ilişkin inceleme başlattı.
