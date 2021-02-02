Kurtların korkulu rüyası Kangallar kurtlara nasıl yem oldu - Son Dakika

Kurtların korkulu rüyası Kangallar kurtlara nasıl yem oldu

02.02.2021 12:43

Kurtların korkulu rüyası Kangallar kurtlara nasıl yem oldu Uzman Kangal yetiştiricisi ve uzmanı Hüseyin Yıldız, kurtların kan döktüğü yerden vazgeçmediklerini kanı dökülen yere ise bir daha uğramadıklarını belirterek, Kurtlara karşı daha güçlü olan Kangalların bağlanmaması gerektiğini söyledi.

Kurtların korkulu rüyası Kangallar kurtlara nasıl yem oldu

Uzman Kangal yetiştiricisi ve uzmanı Hüseyin Yıldız, kurtların kan döktüğü yerden vazgeçmediklerini kanı dökülen yere ise bir daha uğramadıklarını belirterek, Kurtlara karşı daha güçlü olan Kangalların bağlanmaması gerektiğini söyledi.

SİVAS - Uzman Kangal yetiştiricisi ve uzmanı Hüseyin Yıldız, kurtların kan döktüğü yerden vazgeçmediklerini kanı dökülen yere ise bir daha uğramadıklarını belirterek, Kurtlara karşı daha güçlü olan Kangalların bağlanmaması gerektiğini söyledi.

Kar yağması ile doğal yaşam alanlarında beslenme güçlüğü çeken aç kurtar yerleşim alanlarına ve sürülerin tutulduğu ağırlara dadandı. Sivas ve Kayseri'de kurt sürülerinin saldırısına uğrayan birçok Kangal köpeği telef oldu. Kurtların korkulu rüyası olarak bilinen ve doğadaki en güçlü düşmanları olan Kangaların kurtlara yem olması dikkat çekti.

Uzman Kangal yetiştiricisi ve uzmanı Hüseyin Yıldız, yaşanan olayları değerlendirip kurtların ve Kangalların doğal özellikleri hakkında önemli bilgiler verdi. Yıldız, güçlerin eşit olması durumunda kurtların hiçbir şekilde Kangallar karşısında tutunamayacağını belirterek, yapılan bazı hataların Kangalları kurtlara yem ettiğini söyledi.

Kurtlar kan döktüğü yerden vazgeçmiyor, kanı dökülen yere uğramıyor

Yıldız kurtlarla ilgili doğru bilinen yanlışlara açıklık getirip bilindiği gibi kurtların intikamcı olmadıklarını, kan döktükleri yerden vazgeçmeyerek kanı dökülen yere bir daha uğramadıklarını söyledi. Yıldız, " Kurt yırtıcıdır, vahşidir, doğada genelde çoğunluk sayısını elde tutan kendini doğaya ve katletmesi gereken şeylere çok iyi programlayan dünyanın en asil, en zeki ve özellikle sürülerle zekasıyla bir takım frekansları salgılayan önemli bir canavardır. Kurt intikamcı değildir. Kurt öldürdüğü, kan döktüğü, yediği, telef ettiği noktaya her daim gelir yoklar. O noktayı gelecekte ki kabilesine, yeni jenerasyonuna öğretir. Ama kendi kanının döküldüğü, öldüğü yere asla uğramaz" dedi.

Kurtlar Kangallara benzer

Yıldız, Kangallar ile kurtların ortak yönleri olduğunu ifade edip, "Kangallar kurtların bir benzer türleridir. Özellikleri aynıdır soğuk iklim, yüksek karasal, gezmeyi sevme, çene basınç kuvvetleri, zırh donanımları, kiloları ve davranışları yüzde yüz aynıdır. Çünkü ikisi de karasal iklim hayvanıdır. Kurtların zemheri aylarında AŞ yürüdüğü dönemlerde, eş olduğu, ihtiyaçlarının daha çok arttığı yani yeme gereksinimlerinin çok daha arttığı bununla ilişkilendirdiğimiz beyinlerine olan dürtülerinin vahşete dönüştüğü bir dönemdir. Yiyecek, öldürecek, yaşayacak buna programlanmış bir hayvan çünkü insan desteğiyle herhangi bir noktaya yiyecek konulmuyor yani hayvanların mağduriyeti doğada giderilmiyor. Bu yüzde avlanmak zorunda kalıyor sebepsiz hatırsız av taktiğini uygulayarak öldürme programıyla geliyor" dedi.

Kangalın bağlanması büyük hata

Yıldız, kurt saldırısı ihtimali bulunan bölgelerde Kangal köpeklerinin bağlanmasının büyük bir hata olduğunu belirterek, "Kangal köpeği bire bir bağda değilse teke tek bir kurt kangal ırkıyla iyi sağlam bir ırkla boğuşamaz. Teke tek kurdun gücünün yetmesi mümkün değil. Ama siz orada şunu görüyorsunuz haberde bizim anladığımız buydu, arkadaşlar maalesef orada köpeklerini bağda tutuyorlar kurda neredeyse gel al bu köpeği burada öldür götür diyecek bir pozisyona düşürüyorlar. Ben önce çok çok üzülerek ifade etmek istiyorum, kınıyorum. Kurt madem senin orada birkaç defa buzağını yedi ve öldürdüğünü gördün neden sen köpeğini orada tek başına aynı zamanda bağda tutuyorsun. Kurt zaten öldürecek ama belki orada ki köpek bağda olmasaydı kendi başının çaresine bakıp köye sığınabilirdi kaça bilirdi kendini kurtarabilirdi. Değerli arkadaşlar bunlara lütfen dikkat edin bunları yapmayın" şeklinde konuştu.

Kurtların korkulu rüyası Kangallar kurtlara nasıl yem oldu
Kurtların korkulu rüyası Kangallar kurtlara nasıl yem oldu
Kurtların korkulu rüyası Kangallar kurtlara nasıl yem oldu
Kurtların korkulu rüyası Kangallar kurtlara nasıl yem oldu

Hüseyin Yıldız, Kayseri, Kangal, Sivas, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Kurtların korkulu rüyası Kangallar kurtlara nasıl yem oldu - Son Dakika


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