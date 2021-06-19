TUNCELİ KURTTAN KAÇIP UÇURUMDA MAHSUR KALAN KEÇİYİ AFAD EKİBİ KURTARDI - Son Dakika

TUNCELİ KURTTAN KAÇIP UÇURUMDA MAHSUR KALAN KEÇİYİ AFAD EKİBİ KURTARDI

TUNCELİ'de, kurt saldırısından kaçıp, 100 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi, AFAD personelinin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

TUNCELİ'de, kurt saldırısından kaçıp, 100 metrelik uçurumda mahsur kalan keçi, AFAD personelinin 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı. Keçi, AFAD görevlisinin kucağında sahibine teslim edildi. Tunceli'nin Pertek ilçesi Çataksu köyüne bağlı Aşağıyakabaşı mezrasında, Ali Kaplan'ın keçi sürüsüne kurt saldırdı. Saldırıda keçilerden biri, kurttan kaçarak, 100 metrelik uçurumda, kayalıkta mahsur kaldı. Keçinin sahibi, jandarmayı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, sarp kayalıklarda mahsur kalan keçinin kurtarılması için AFAD'dan destek istedi. Bölgeye gelen AFAD personeli, halatla keçinin bulunduğu noktaya indi. AFAD personelinin 2 saatlik çalışmayla kucağına alarak, kurtardığı keçi, sahibine teslim edildi. Keçisine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan Ali Kaplan ise AFAD ve jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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