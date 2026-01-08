Kurtulmuş, Bingöl ve Özer\'i Kabul Etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM Başkan Vekili Tekin Bingöl ve eski Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'i kabul etti.

TBMM Başkanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, TBMM Başkan Vekili Tekin Bingöl ve Ahmet Özer'i Kabul etti" denildi.