TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, eski TBMM Başkanı Kazım Karabekir'i vefat yıl dönümünde andı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Milli Mücadele'mizin yiğit komutanlarından, Gazi Meclisimizin 5. Başkanı Kazım Karabekir Paşa'yı, vefatının seneidevriyesinde saygıyla ve rahmetle anıyorum. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verdi.
Kurtulmuş, Kazım Karabekir'i Andı
